ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Βραδιά στέψης για την Ένωση με τους Πειραιώτες να θέλουν να χαλάσουν τη γιορτή

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική της Super League (17/05/26, 19:30, Newsit.gr, Cosmote Sport 2) και θέλει να γιορτάσει με νίκη την κατάκτηση του τίτλου.

Στην κατάμεστη και γιορτινή Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό που «καίγεται» για τη νίκη για να μην κινδυνεύσει να χάσει τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, από τον ΠΑΟΚ.

Το γιορτινό κλίμα στην Ένωση έχει ξεκινήσει από το Σάββατο (16/05/26), όπου στην ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena μαζεύτηκαν περίπου 20.000 φίλοι της ομάδας για να αποθεώσουν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της.

Μπορεί το κλίμα στο στρατόπεδο της ΑΕΚ να είναι γιορτινό, όμως δεδομένα δεν θέλουν να ηττηθούν στη φιέστα τίτλου από τον Ολυμπιακό και αναμένεται να βάλει δύσκολα στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ, που θέλει να τερματίσει στην 2η θέση της Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Θωμά Στρακόσα και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, όμως μπορεί να υπολογίζει στον Μπαρνάμπας Βάργκα που συμμετείχε κανονικά στην τελευταία προπόνηση, υπό το βλέμμα του Μάριου Ηλιόπουλου που πήρε το μικρόφωνο και αποθεώθηκε. Ο Σέρβος προπονητής δεν έχει ανακοινώσει την αποστολή του, όπως κάνει όλη τη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υπολογίζει κανονικά στους Ντανιέλ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε, οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Αντρέα Κολόμπο και στο VAR θα καθίσει ο Τζιανλούκα Αουρελιάνο.

Οι πιθανές ενδεκάδες του ντέρμπι

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, Ζίνι (Γιόβιτς), Βάργκα.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (Έσε), Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μάρτινς, Ελ Κααμπί (Ταρέμι).