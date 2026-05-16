Ο Ανδρέας Βαζαίος έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ ελεύθερο και έπιασε χρόνο για ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα

Ο Ανδρέας Βαζαίος έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. ελεύθερο με χρόνο 48.31”, ξεπερνώντας το 48.39” που είχε κάνει ο Απόστολος Χρήστου το 2021.

Ο Έλληνας κολυμβητής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα OPEN επέστρεψε στη δράση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και με καταπληκτική επίδοση έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισίου (2026) και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης (2027).

Πανελλήνιο ρεκόρ σημείωσε και η Άννα Βλάχου στα 50μ. Πεταλούδα, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της σε 26.31”, ξεπερνώντας τα 26.44” που είχε κάνει η Γεωργία Δαμασιώτη πριν μία εβδομάδα. Η 21χρονη αθλήτρια κέρδισε το φαβορί, Άννα Ντουντουνάκη και κέρδισε και αυτή μία θέση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα.