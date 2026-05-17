Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε τα κλάματα μετά το νέο χαμένο τελικό της Αλ Νασρ

Η Γκάμπα Οσάκα κέρδισε 1-0 την Αλ Νασρ στον τελικό του ασιατικού Champions League 2
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της Αλ Νασρ/ REUTERS/Hamad I Mohammed
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν άντεξε ακόμα έναν χαμένο τελικό στην καριέρα του στην Αλ Νασρ και ξέσπασε μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Γκάμπα Οσάκα για το AFC Champions League 2. Οι Ιάπωνες κέρδισαν 1-0 στον τελικό.

Το βίντεο που δείχνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κλαίει μετά τον νέο χαμένο τελικό της Αλ Νασρ έχει εξήγηση, καθώς ο Πορτογάλος έφτασε τους 14 χαμένους τίτλους στην καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.

Ο Πορτογάλος σταρ ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό στον τελικό και σίγουρα δεν ικανοποίησε τον εαυτό του με την απόδοσή του, κάτι που τον οδήγησε να ξεσπάσει μετά το τελικό σφύριγμα.

Η Αλ Νασρ έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Αν κερδίσει την Αλ Νταμάκ (21/05/26) ή φέρει καλύτερο αποτέλεσμα από την Αλ Χιλάλ θα είναι πρωταθλήτρια και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα πανηγυρίσει τον πρώτο του τίτλο με την κίτρινη φανέλα. Η Αλ Νασρ είναι στο +2 από την Αλ Χιλάλ.

Οι χαμένοι τίτλοι του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ

3 Πρωταθλήματα Σαουδικής Αραβίας

4 King’s Cup

4 Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας

2 Τσάμπιονς Λιγκ Ασίας

1 Τσάμπιονς Λιγκ Ασίας 2

