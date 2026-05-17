Μουρίνιο: «Προφανώς έχω επικοινωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπενφίκα μου έχει κάνει πρόταση ανανέωσης»

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε αναζήτηση προπονητή μετά την αποτυχημένη φετινή χρονιά και ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι ο άνθρωπος που έχει ακουστεί πιο έντονα για τον πάγκο της «Βασίλισσας», με τον ίδιο να επιβεβαιώνει τις επαφές.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο αφού εξήγησε ότι η Μπενφίκα του έχει κάνει πρόταση ανανέωσης, τόνισε ότι έχει μιλήσει με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, χωρίς όμως να αναφέρει ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Βέβαια ο Πορτογάλος προπονητής είπε ότι κατά 99% θα συνεχίσει στην Μπενφίκα, με τα σενάρια αποχώρησής του, όμως να έχουν φουντώσει και μάλιστα υπάρχει αναφορά ότι η πορτογαλική ομάδα έχει βρει ήδη το διάδοχό του στο πρόσωπο του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα.

«Δεν ξέρω, όταν μάθω, θα πω. Υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσω, ναι. Η πρόθεσή μου είναι να δω τι θα έχω την επόμενη εβδομάδα. Αντικειμενικά, έχω μια προσφορά ανανέωσης από την Μπενφίκα, την οποία εκτιμώ όσο και την ευκαιρία που μου δόθηκε να προπονήσω την Μπενφίκα πριν από μήνες. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες δεν ήθελα να ασχοληθώ με το μέλλον μου, με το τι λέγεται και τι δεν λέγεται. Κανείς μας δεν είναι ηλίθιος.

Προφανώς, κάτι συμβαίνει, αλλά, όπως είπα, δεν υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο, δεν υπάρχει συμβόλαιο στο τραπέζι, δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ εμού και του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ εμού και οποιουδήποτε σημαντικού στη δομή του συλλόγου. Αυτή τη στιγμή, το μόνο πραγματικό που υπάρχει είναι μια προσφορά από την Μπενφίκα», τόνισε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή είναι 99% σίγουρο ότι θα μείνω στην Μπενφίκα, επειδή έχω συμβόλαιο και μια προσφορά που δεν έχω δει ακόμα, αλλά ο ατζέντης μου είπε ότι ήταν μια εξαιρετική πρόταση. Από την πλευρά της Ρεάλ, αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα, αλλά προφανώς, επαναλαμβάνω, κανείς μας δεν είναι ηλίθιος. Το μόνο που συμβαίνει σε αυτό το σημείο είναι συζητήσεις μεταξύ του Ζόρζε Μέντες (σ.σ. μάνατζερ Μουρίνιο) και της Ρεάλ».

Σε ερώτηση για το αν μπορεί κανείς να αρνηθεί πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης, απάντησε: «Εξαρτάται από την προσφορά, από το τι θέλουν από μένα. Δεν μιλάμε για περισσότερα ή λιγότερα χρήματα, αλλά για το τι θέλουν από μένα, αν είμαι σε θέση να πετύχω αυτό που προτείνουν, το εργασιακό προφίλ που προτείνουν. Θέλω να έχω τον χρόνο μου να αναλύσω, να σκεφτώ και να αποφασίσω μόνος μου.

Η Μπενφίκα είναι Μπενφίκα και αυτό που νιώθω για την Μπενφίκα δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί. Έχω περάσει όλη μου την καριέρα κρύβοντάς το, αλλά τώρα είναι αδύνατο να το κρύψω. Αλλά είναι η καριέρα μου, θα δούμε τι θα συμβεί».