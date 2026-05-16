Αθλητικά

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε εντυπωσιακά τον ανοιχτό στίβο – Νίκησε τα Βεργώτεια με άλμα στα 8.21 μέτρα

Κάτω υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες ο Έλληνας άλτης έκανε πολύ καλή εμφάνιση
Η απονομή του Τεντόγλου
Η απονομή του Τεντόγλου στα Βεργώτεια/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε πρεμιέρα στον ανοιχτό στίβο νικώντας τα Βεργώτεια 2026 με άλμα στα 8.21μ. κάνοντας τέσσερις προσπάθειες για να μην ρισκάρει τον οποιονδήποτε τραυματισμό..

Το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στο βροχερό στάδιο της Κεφαλονιάς ήταν κακό, καθώς δεν πάτησε σωστά στη βαλβίδα και το άφησε.

Ακολούθησαν τρεις έγκυρες προσπάθειες με την καλύτερη να είναι στα 8.21μ. Οι άλλες δύο ήταν στα 8.20μ. και στα 8.04μ.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Τζέικομπ Χριστιανόπουλος με άλμα στα 7.52μ., στην πρώτη του εμφάνιση μετά την απόκτηση της ελληνική υπηκοότητας.

 

Ο Μίτλος Τεντόγλου αποθεώθηκε από τους ανθρώπους που παρακολούθησαν από κοντά τα Βεργώτεια, καθώς τους απέδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
174
135
116
85
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo