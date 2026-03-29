Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξετάζει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ταλαιπωρείται από τραυματισμούς από το ξεκίνημα της σεζόν
Ο Φώτης Ιωαννίδης σε ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας (ΦΩΤΟ Reuters)

Ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε μία μεγάλη μεταγραφή το καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ωστόσο η πρώτη του χρονιά στην Πορτογαλία δεν κυλάει ιδανικά γι’ αυτόν.

Οι τραυματισμοί δεν έχουν αφήσει τον Φώτη Ιωαννίδη να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, με τον διεθνή Έλληνα επιθετικό να βρίσκεται εκτός δράσης από τις 8 Νοεμβρίου, όταν και υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου του.

Οι γιατροί της Σπόρτινγκ ενημέρωσαν τον διεθνή φορ ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα διάστημα 4-6 εβδομάδων για επαναξιολόγηση, ενώ στη συνέχεια δεν αποκλείεται να περάσει το κατώφλι του χειρουργείου.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «leonino.pt» που ασχολείται με ρεπορτάζ των «Λιονταριών», η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι ανοικτή στην πώληση του Ιωαννίδη, λόγω των τραυματισμών που τον έχουν ταλαιπωρήσει, αλλά μόνο εάν υπάρξει μια δελεαστική προσφορά.

Ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος πήγε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 22 εκατομμύρια ευρώ, δεν βρίσκεται στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, καθώς δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα τους τελευταίους μήνες.

Τη φετινή σεζόν, ο Ιωαννίδης μετράει 22 συμμετοχές με 6 γκολ και 3 ασίστ.

