Η Σταματία Σκαρβέλη προκρίθηκε στον τελικό της σφυροβολίας του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Στην τελευταία ελληνική συμμετοχή της πρώτης μέρας του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου στο Alexander Stadium του Μπέρμιγχαμ, η Σταματία Σκαρβέλη έδωσε τη μάχη της για να περάσει στον τελικό της σφυροβολίας και την κέρδισε με την τελευταία της προσπάθεια ρίχνοντας 68.49, επίδοση που την έφερε στην προνομιούχο 12η θέση.

Η Σκαρβέλη είχε το πλεονέκτημα, όσο αυτό μπορεί να βοηθήσει μια αθλήτρια, να είναι η τελευταία στη σειρά του β’ γκρουπ, άρα αυτή που θα έκλεινε τον προκριματικό. Με τον πρώτο όμιλο να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα, και έξι να έχουν ρίξει πάνω από τα 67.50, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ήξερε ότι θα χρειαζόταν μια βολή πάνω από τα 67.60 με 67.70 για να βρεθεί στη δωδεκάδα του τελικού.

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Η Σκαρβέλη ξεκίνησε με ενθαρρυντική βολή στα 66.95, που την έφερε στην 15η θέση. Η δεύτερη βγήκε εκτός τομέα, αλλά η κατάταξή της δεν άλλαξε, καθώς καμία από όσες ήταν πίσω της δεν την ξεπέρασαν.

Όταν μπήκε στη βαλβίδα, για το φινάλε των προσπάθειών της, ήξερε πια με βεβαιότητα ότι έπρεπε να ρίξει 67.63 για να βρεθεί στη δωδεκάδα. Μπήκε με αποφασιστικότητα στον κλωβό, ήταν πολύ καλή στις περιστροφές της και απελευθέρωσε το 4κιλο όργανο με αποφασιστικότητα. Η σφύρα πήγε μακριά και προσγειώθηκε σαφώς πάνω από τα 67.50 μέτρα.

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα αγωνίας, ο ηλεκτρονικός πίνακας έγραψε 68.49 και η Σκαρβέλη, στην τέταρτη παρουσία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πανηγύρισε την πρώτη της πρόκριση σε τελικό. Για την ακρίβεια, η παρουσία της στον τελικό της Τετάρτης στις 21:45 θα είναι παρθενική σε μεγάλη διοργάνωση (Ολυμπιακοί, Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό) ύστερα από 11 χρόνια προσπαθειών.

Αν και η χρονιά δεν ξεκίνησε με καλές βολές για την πρωταθλήτρια της σφυροβολίας, τον τελευταίο μήνα έδειξε να ανεβαίνει με καλύτερη στιγμή της τα 69.11 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου. Και να που στο Μπέρμιγχαμ θα έχει μια ακόμα ευκαιρία, μετά το αγχώδες πέρασμά της από τον προκριματικό, να ρίξει ακόμα μακρύτερα.