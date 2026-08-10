Η Τσόρουμ ανακοίνωσε τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης αποτελεί και επίσημα παίκτη της Τσορούμ, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας.

Ο 26χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ εξαργύρωσε μια εξαιρετική σεζόν στη Σκωτία με την Χαρτς, παίρνοντας μεταγραφή για το πρωτάθλημα της Τουρκίας για λογαριασμό της Τσορούμ.

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Η τουρκική ομάδα έδωσε 2.1 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Κυζιρίδη, ο οποίος προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά με 45 συμμετοχές, 6 γκολ και 11 ασίστ.

Ο Έλληνας άσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριών ετών με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.

Resmî Açıklama | Alexandros Kyziridis



Kulübümüz, Yunan milli futbolcu Alexandros Kyziridis’in transferi konusunda Heart of Midlothian FC ve oyuncu ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.



Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine… pic.twitter.com/EUzYUS3EGU — Arca Çorum FK (@corumfk) August 10, 2026

Η ανακοίνωση της Τσορούμ

Η ομάδα μας κατέληξε σε συμφωνία με την Χαρτς και τον παίκτη σχετικά με τη μεταγραφή του Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή Αλέξανδρου Κυζιρίδη και υπέγραψε μαζί του συμβόλαιο διάρκειας 3+1 ετών.

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Με την πεποίθηση ότι θα έχει μια επιτυχημένη καριέρα με τη φανέλα της Τσορούμ, καλωσορίζουμε τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο του ταξίδι.

Ανακοινώνεται με σεβασμό προς το κοινό.

Ποδοσφαιρικός Όμιλος Τσορούμ”.