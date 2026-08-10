Αθλητικά

Η Τσόρουμ ανακοίνωσε τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη

Από τη Σκωτία στην Τουρκία ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης αποτελεί και επίσημα παίκτη της Τσορούμ, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας.

Ο 26χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ εξαργύρωσε μια εξαιρετική σεζόν στη Σκωτία με την Χαρτς, παίρνοντας μεταγραφή για το πρωτάθλημα της Τουρκίας για λογαριασμό της Τσορούμ.

Η τουρκική ομάδα έδωσε 2.1 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Κυζιρίδη, ο οποίος προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά με 45 συμμετοχές, 6 γκολ και 11 ασίστ.

Ο Έλληνας άσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριών ετών με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.

Η ανακοίνωση της Τσορούμ

Η ομάδα μας κατέληξε σε συμφωνία με την Χαρτς και τον παίκτη σχετικά με τη μεταγραφή του Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή Αλέξανδρου Κυζιρίδη και υπέγραψε μαζί του συμβόλαιο διάρκειας 3+1 ετών.

Με την πεποίθηση ότι θα έχει μια επιτυχημένη καριέρα με τη φανέλα της Τσορούμ, καλωσορίζουμε τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο του ταξίδι.

Ανακοινώνεται με σεβασμό προς το κοινό.

Ποδοσφαιρικός Όμιλος Τσορούμ”.

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Αθλητικά
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