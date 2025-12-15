Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η συγκινητική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη

Το συλλυπητήριο μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ
Ειρήνη Μαρινάκη
Ειρήνη Μαρινάκη

Η οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Ολυμπιακού «βυθίστηκε» στο πένθος μετά το θάνατο της μητέρας του ιδιοκτήτη της ομάδας, Ειρήνης Μαρινάκη.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για να αποχαιρετήσει τη μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, στην οποία αναφέρει και την ημερομηνία και το ναό που θα γίνει η εξόδιος ακολουθία.

Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media αναφέρει: «Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ πενθεί για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα, την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και λατρεμένη μητέρα του ηγέτη μας Ευάγγελου Μαρινάκη. Μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία. Μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο. Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.».

Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
167
109
92
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo