Η συγκινητική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη

Η οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Ολυμπιακού «βυθίστηκε» στο πένθος μετά το θάνατο της μητέρας του ιδιοκτήτη της ομάδας, Ειρήνης Μαρινάκη.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για να αποχαιρετήσει τη μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, στην οποία αναφέρει και την ημερομηνία και το ναό που θα γίνει η εξόδιος ακολουθία.

Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media αναφέρει: «Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ πενθεί για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα, την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και λατρεμένη μητέρα του ηγέτη μας Ευάγγελου Μαρινάκη. Μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία. Μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο. Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.».