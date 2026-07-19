Η συγκλονιστική ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι πριν τον τελικό του Μουντιάλ

Το δικό του μήνυμα ενόψει του τελικού του Μουντιάλ έστειλε ο Λιονέλ Μέσι.

Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη της Αργεντινής με την Ισπανία με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέσι έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στους Αργεντινούς, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την παρουσία του στην «αλμπισελέστε».

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“Ό,τι και αν συμβεί, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ”, έγραψε μεταξύ άλλων ο Αργεντινός θρύλος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)

«Το πιο όμορφο πράγμα σε όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν ποτέ μόνο οι τίτλοι, αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Το να μοιραζόμαστε την καθημερινότητα με αυτή την ομάδα, να αγωνιζόμαστε μαζί, να σηκωνόμαστε ξανά στις δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνουμε κάθε βήμα.

Ευχαριστώ τον καθένα από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους υπέροχους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για να διατηρήσουν αυτή την Εθνική Ομάδα ως μια οικογένεια. Ό,τι και αν συμβεί αύριο, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει.

Vamos Argentina», έγραψε ο Λιονέλ Μέσι.