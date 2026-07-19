Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό – Το video για τη μετεγγραφή των «πρασίνων»

Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε στο κέντρο της αμυντικής του γραμμής. Στο “τριφύλλι” για τα επόμενα 4 χρόνια ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Ολλανδού αμυντικού από τη Σάμσουνσπορ.

Μετά την μετεγγραφή του Στέφαν Ντε Φράι και την απώλεια -λόγω τραυματισμού- του Ίνγκασον, αυτή είναι δεύτερη φετινή απόκτηση κεντρικού αμυντικού για τον Παναθηναϊκό.

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Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν ήρθε στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου (18.07.2026) και σήμερα πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με το “τριφύλλι”.

Στο video που συνόδεψε την ανακοίνωση απόκτησης του παίκτη, ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν εμφανίζεται να βρίσκεται στο Κορωπί και να δείχνει έτοιμος να αγωνιστεί στο ‘τριφύλλι’ και να σταματήσει -σαν κυματοθραύστης- τους αντιπάλους του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν με μεταγραφή από την τουρκική Σάμσουνσπορ. Ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

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Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1998 στο Άξελ της Ολλανδίας. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα της πόλης του, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στην ακαδημία ποδοσφαίρου JVOZ. Το 2012 έγινε μέλος των ακαδημιών της Σπάρτα Ρότερνταμ. Το 2015 πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την ολλανδική ομάδα, με την οποία κατέγραψε συνολικά 49 συμμετοχές, σημειώνοντας 1 γκολ και μοιράζοντας 1 ασίστ.

Το 2017 πήρε μεταγραφή για το Αμβούργο, με τη φανέλα του οποίου αγωνίστηκε σε 95 επίσημους αγώνες πετυχαίνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ, ενώ σε ηλικία μόλις 20 ετών έγινε αρχηγός της ομάδας.

Το 2021 μεταγράφηκε στην Ουνιόν Βερολίνου και στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μέχελεν και στη Χάνσα Ροστόκ. Το 2023 συνέχισε την καριέρα του στη Σάμσουνσπορ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 112 συμμετοχές, σημειώνοντας 8 γκολ και 3 ασίστ.

Έχει εκπροσωπήσει την Ολλανδία στα μικρά κλιμάκια της εθνικής, αγωνιζόμενος στις ομάδες Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21.

Καλωσορίζουμε τον Ρικ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.