Ολυμπιακός: Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έρχεται στην Ελλάδα

Η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει. Ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού θα έρθει στη χώρα μας την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 22:45, με πτήση από τη Μαγιόρκα.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα περάσει άμεσα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ολοκληρώνοντας έτσι και το τυπικό μέρος της ένταξής του στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ήδη ανακοινώσει την απόκτησή του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τριετές συμβόλαιο, προσθέτοντας στο ρόστερ έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς της Euroleague.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ θα έχει την ευκαιρία για την πρώτη του “γνωριμία” με τη νέα του ομάδα πριν επιστρέψει στα τέλη Αυγούστου για την έναρξη της προετοιμασίας.