Η Τατιάνα Γκούσιν δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του ύψους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Η Τατιάνα Γκούσιν με καλύτερη επίδοση το 1,83 δεν πήρε την πρόκριση στον τελικό του άλματος είς ύψος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στου Τόκιο.

Αρχικά, η Τατιάνα Γκούσιν πέρασε άνετα τα 1,83 μέτρα του ύψους. Όμως, έμεινε εκεί καθώς είχε τρεις άκυρες προσπάθειες στα 1,88 μέτρα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεκδικήσει την πρόκρισή της στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο άλμα εις ύψος.

Η Ελληνίδα αθλήτρια φέτος είχε καταφέρει να περάσει τα 1,91 μέτρα, όμως όπως είχε δηλώσει και η ίδια η χρονιά της δεν ήταν εύκολη, καθώς δυσκολευόταν να βρει ρυθμό από την αρχή.