Η τελική βαθμολογία του Europa League: 17ος ο ΠΑΟΚ, 20ος ο Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα δώσουν το “παρών” στα πλέι οφ του Europa League και θα διεκδικήσουν με αξιώσεις την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε με δέκα παίκτες κόντρα στη Λιόν στη Γαλλία, ωστόσο ηττήθηκε με 4-2 και τερμάτισε 17ος. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ και τερμάτισε 20ος.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ είναι ο Ερυθρός Αστέρας και η Θέλτα, ενώ του Παναθηναίκού η Πλζεν και η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η κλήρωση των πλέι οφ θα γίνει την Παρασκευή 30/01 στις 14:00.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής του Europa League

Λιόν (Γαλλία)-ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 4-2

(34′ Ιμπέρ, 55′ Μερά, 88′ Κάραμπετς, 90’+3 Ροντρίγκες – 20′ Γιακουμάκης, 69′ Μεϊτέ)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα)-Ρόμα (Ιταλία) 1-1

(58′ Ταμπόρδα – 80′ Ζιολκόβσκι)

Άστον Βίλα (Αγγλία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 3-2

(65′ Ρότζερς, 76′ Μινγκς, 87′ Τζιμο-Αλόμπα – 31′ Κονατέ, 49′ Γέο)

Σέλτικ (Σκωτία)-Ουτρέχτη (Ολλανδία) 4-2

(6′ Νιγκρεν, 10’αυτ. Βιργκεβερ, 19′ πέν. Ένγκελς, 66′ Τράστι – 44′ Ντε Βιτ, 62′ Μπλέικ)



Πόρτο (Πορτογαλία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 3-1

(27′ Μόρα, 36′ Μούρα, 41′ αυτ. Φερνάντες – 6′ Γκασάμα)

Βασιλεία (Ελβετία)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-1

(39′ Πάνος)

Μίντιλαντ (Δανία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 2-0

(49′ Σιμσιρ, 74′ Μπακ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Θέλτα (Ισπανία) 1-1

(89′ Μπρούνο Ντουάρτε – 87′ Λόπες)

Στεάουα Β. (Ρουμανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1

(71′ Τσισότι – 19′ Γιούκσεκ)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0

Γκενκ (Βέλγιο)-Μάλμε (Σουηδία) 2-1

(45′ πέν. Χέιμανς, 82′ Καρέτσας – 4′ Αλί)

Λιλ (Γαλλία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-0

(90’+2 πέν. Ζιρού)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπολόνια (Ιταλία) 0-3

(35′ Ρόου, 47′ Ορσολίνι, 90’+4 Πομπέγκα)



Νότιγχαμ Φ. (Αγγλία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 4-0

(17′ Ότβος, 21′,55′ Ιγκόρ Ζεσούς, 90′ πέν. ΜακΑτι)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Νις (Γαλλία) 1-0

(42′ Στάνιτς)

Μπέτις (Ισπανία)-Φέγενορντ (Ολλανδία) 2-1

(17′ Άντονι, 32′ Εζαλζουλί – 77′ Τένγκστεντ)



Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπραν (Νορβηγία) 1-0

(85′ Κιτεϊσβίλι)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)3-2

(6′ Ούνταβ, 7′ Ντεμίροβιτς, 90′ Άντρες – 42′ Γκίγκοβιτς, 57′ Λοπέρ)

Η τελική βαθμολογία του Europa League