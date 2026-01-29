Η τελική βαθμολογία του Europa League: 17ος ο ΠΑΟΚ, 20ος ο Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα δώσουν το “παρών” στα πλέι οφ του Europa League και θα διεκδικήσουν με αξιώσεις την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης.
Ο ΠΑΟΚ πάλεψε με δέκα παίκτες κόντρα στη Λιόν στη Γαλλία, ωστόσο ηττήθηκε με 4-2 και τερμάτισε 17ος. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ και τερμάτισε 20ος.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ είναι ο Ερυθρός Αστέρας και η Θέλτα, ενώ του Παναθηναίκού η Πλζεν και η Νότιγχαμ Φόρεστ.
Η κλήρωση των πλέι οφ θα γίνει την Παρασκευή 30/01 στις 14:00.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής του Europa League
Λιόν (Γαλλία)-ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 4-2
(34′ Ιμπέρ, 55′ Μερά, 88′ Κάραμπετς, 90’+3 Ροντρίγκες – 20′ Γιακουμάκης, 69′ Μεϊτέ)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Παναθηναϊκός (Ελλάδα)-Ρόμα (Ιταλία) 1-1
(58′ Ταμπόρδα – 80′ Ζιολκόβσκι)
Άστον Βίλα (Αγγλία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 3-2
(65′ Ρότζερς, 76′ Μινγκς, 87′ Τζιμο-Αλόμπα – 31′ Κονατέ, 49′ Γέο)
Σέλτικ (Σκωτία)-Ουτρέχτη (Ολλανδία) 4-2
(6′ Νιγκρεν, 10’αυτ. Βιργκεβερ, 19′ πέν. Ένγκελς, 66′ Τράστι – 44′ Ντε Βιτ, 62′ Μπλέικ)
Πόρτο (Πορτογαλία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 3-1
(27′ Μόρα, 36′ Μούρα, 41′ αυτ. Φερνάντες – 6′ Γκασάμα)
Βασιλεία (Ελβετία)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-1
(39′ Πάνος)
Μίντιλαντ (Δανία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 2-0
(49′ Σιμσιρ, 74′ Μπακ)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Θέλτα (Ισπανία) 1-1
(89′ Μπρούνο Ντουάρτε – 87′ Λόπες)
Στεάουα Β. (Ρουμανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1
(71′ Τσισότι – 19′ Γιούκσεκ)
Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0
Γκενκ (Βέλγιο)-Μάλμε (Σουηδία) 2-1
(45′ πέν. Χέιμανς, 82′ Καρέτσας – 4′ Αλί)
Λιλ (Γαλλία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-0
(90’+2 πέν. Ζιρού)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπολόνια (Ιταλία) 0-3
(35′ Ρόου, 47′ Ορσολίνι, 90’+4 Πομπέγκα)
Νότιγχαμ Φ. (Αγγλία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 4-0
(17′ Ότβος, 21′,55′ Ιγκόρ Ζεσούς, 90′ πέν. ΜακΑτι)
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Νις (Γαλλία) 1-0
(42′ Στάνιτς)
Μπέτις (Ισπανία)-Φέγενορντ (Ολλανδία) 2-1
(17′ Άντονι, 32′ Εζαλζουλί – 77′ Τένγκστεντ)
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπραν (Νορβηγία) 1-0
(85′ Κιτεϊσβίλι)
Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)3-2
(6′ Ούνταβ, 7′ Ντεμίροβιτς, 90′ Άντρες – 42′ Γκίγκοβιτς, 57′ Λοπέρ)