Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2: «Λύγισε» στη «σκιά» της τραγωδίας και θα παίξει στα playoffs του Europa League

Ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να αγωνιστεί στην έδρα της Λιόν παρά το σοκ από το θάνατο των οπαδών του και πλησίασε σε ένα ποδοσφαιρικό “θαύμα”. Ο Λουτσέσκου είδε την ομάδα του να προηγείται, να παίζει στη συνέχεια με δέκα παίκτες από την αποβολή του Κωνσταντέλια, να ισοφαρίζει σε 2-2 και τελικά να “λυγίζει” στα τελευταία λεπτά του αγώνα (4-2). Στα playoffs του Europa League και επίσημα οι Θεσσαλονικείς. Οι Γάλλοι “σφράγισαν” την πρωτιά σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Φωνές για τη διαιτησία από το “δικέφαλο του Βορρά”.

Ο ΠΑΟΚ έκανε μια υπέρβαση… ψυχής, δεν τα κατάφερε στη Γαλλία, αλλά κέρδισε τα συγχαρητήρια όλων! Θυμίζουμε ότι η χαρά μίας ακόμα οπαδικής εκδρομής έδωσε τη θέση της στην τραγωδία, στον πόνο, στη θλίψη. Δέκα φίλοι του “δικεφάλου” προσπάθησαν να κάνουν οδικώς το ταξίδι, για να δουν από κοντά τον αγώνα της ομάδας στην έδρα της Λιόν, για το φινάλε της League Phase του Europa League, με τους επτά από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους, σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα.

Λίγα 24ωρα μετά -και με την UEFA να μη δίνει αναβολή στο ματς- ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στην έδρα της Λιόν, για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League, έχοντας πληγωμένη ψυχολογία, πενθώντας για τους αδικοχαμένους φίλους της ομάδας και γνωρίζοντας την ήττα που τον έστειλε στα playoffs του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε έτσι στους 12 βαθμούς και τερμάτισε στην 17η θέση. Ο αντίπαλος των Θεσσαλονικέων στα playoffs θα είναι είτε ο Ερυθρός Αστέρας είτε η Θέλτα, κάτι που μάθει στην κλήρωση της Παρασκευής (30.01.2026, 14:00). Εάν πάρει το “εισιτήριο” για τη φάση των “16”, αντίπαλος του θα είναι είτε η Λιόν είτε η Άστον Βίλα.

Η αναμέτρηση…

Με την αναμέτρηση να γίνεται κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, Λιόν και ΠΑΟΚ άργησαν αρκετά να βρουν καλό ρυθμό στο ματς, με τους γηπεδούχους να “πατάνε’ καλύτερα. Η πρώτη καλή στιγμή του ματς ήρθε στο 16′. Ο Μορέιρα βρήκε χώρο και εκτέλεσε με το δεξί, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, με την μπάλα να φεύγει πιο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τσιφτσή.

Ο ΠΑΟΚ έδειξε να περιμένει να βρει την κατάλληλη στιγμή για να “χτυπήσει” και αυτή ήρθε στο 20′. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε με πάσα ένα κόρνερ στον Τάισον, ο Βραζιλιάνο έδωσε ξανά στον Σέρβο, ο δεύτερος έκανε τη σέντρα και ο Γιακουμάκης με πλασέ στη μικρή περιοχή εκτέλεσε για το 0-1 και δεν πανηγύρισε, τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών της ομάδας.

Η Λιόν προσπάθησε να αντιδράσει. Στο 33′ είδε τον Τσιφτσή να νικάει σε τετ-α-τετ τον Ιμπέρ, αλλά δυο λεπτά μετά ο νεαρός παίκτης των γηπεδούχων έφερε το ματς στα ίσα. Ο Ιμπέρ μπήκε στην περιοχή από αριστερά μετά από κάθετη του Μορέιρα, ο Κετζιόρα έκανε πίσω βήματα και έδωσε χώρο στον 17χρονο επιθετικό της Λιόν, ο οποίος με ωραίο πλασέ στην απέναντι γωνία έκανε το 1-1.

Ο Κωνσταντέλιας δέχθηκε κίτρινη κάρτα αμέσως μετά, ζητώντας φάουλ -πάνω του- στην αρχή της φάσης του γκολ των γηπεδούχων. Στο 41′ το “αστέρι” του ΠΑΟΚ δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ που έκανε στο χώρο του κέντρου και αποβλήθηκε.

Με την έναρξη της επανάληψης, η Λιόν προχώρησε στην πρώτη της αλλαγή (ο Τέσμαν στη θέση του Μόρτον). Ο ΠΑΟΚ έβγαλε… ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και δεν άφησε να φανεί η αποβολή του Κωνσταντέλια. Οι γηπεδούχοι όμως… πάτησαν γκάζι και στο 55′ έφτασαν στο 2-1. Ο Μέρα βρήκε χώρο στην αντίπαλη περιοχή και -από θέση αριστερά- έπιασε το πλασέ με το δεξί του πόδι και νίκησε τον Τσιφτσί, αφήνοντας τον Τάισον να φωνάζει για φάουλ -πάνω του- στην αρχή της φάσης.

Παρά την υπεροχή της Λιόν, ο ΠΑΟΚ δεν παράτησε το ματς -με μπροστάρη τον Γιακουμάκη- κυνήγησε το γκολ και έφτασε στο 2-2! Σε εκτέλεση κόρνερ στο 66′, ο Μεϊτέ κέρδισε τους πάντες με το άλμα του, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2, με την ισοφάριση να παίρνει και την έγκριση του VAR.

Η Λιόν βγήκε μπροστά για να πάρει ξανά το προβάδισμα και στο 80′ το VAR κάλεσε τον διαιτητή, για να δει ένα μαρκάρισμα του Μιχαηλίδη σε αντίπαλο. Ο Μπούργκος τσέκαρε τη φάση και έδωσε πέναλτι στους γηπεδούχους, με τον Λουτσέσκου να αποβάλεται, λόγω του εκνευρισμού που έβγαλε προς τον Ισπανό διαιτητή, που νωρίτερα είχε δείξει κίτρινη στον Γιακουμάκη (θα χάσει το επόμενο ματς). Ο Κάραμπεκ εκτέλεσε ψηλά, δυνατά και η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Τσιφτσή!

Τελικά, οι γηπεδούχοι βρήκαν δυο γκολ στο φινάλε του αγώνα και έφτασαν στη νίκη. Η Λιόν βρήκε τρίτο γκολ στο 88′ με τον παίκτη που έχασε το πέναλτι να είναι εύστοχος με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, για να έρθει στο 90+2′ ο Ροντρίγκεθ και να διαμορφώσει το τελικό 4-2 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Διαιτητής: Ρικάρντο ντε Μπούργκος (Ισπανία)

Βοηθοί: Ίκερ ντε Φρανθίσκο (Ισπανία), Ιβάν Μάσο Γρανάδο (Ισπανία)

Τέταρτος: Αντριάν Κορδέρο (Ισπανία)

VAR: Τόμας Κβιατκόφσκι (Πολωνία), AVAR: Κάρλος ντελ Σέρο Γκράντε (Ισπανία)