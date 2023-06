Η Τότεναμ θα είναι η επόμενη ομάδα στην καριέρα του Τζέιμς Μάντισον, με τους Λονδρέζους να τον αγοράζουν από την Λέστερ έναντι 46 εκατ.ευρώ.

Ο Μάντισον ο οποίος είναι διεθνής με την Αγγλία, δεν ήθελε να συνεχίσει στην Λέστερ μετά τον υποβιβασμό των «αλεπούδων» στην Championship, με αρκετές ομάδες να δείχνουν ενδιαφέρον για την περίπτωση του.

Αυτή που ωστόσο τον ήθελε περισσότερο ήταν η Τότεναμ, με αποτέλεσμα να αποσπάσει το ναι τόσο από τον σύλλογο, όσο και από τον ποδοσφαιριστή.

Τη φετινή χρονιά ο Μάντισον σε 30 παιχνίδια πρωταθλήματος σκόραρε 10 γκολ, ενώ είχε και εννέα ασίστ.

We are delighted to announce the signing of James Maddison!



Let’s go, Madders 🤍