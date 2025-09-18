Η Τουρκία προσπέρασε την Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA – Αυτή είναι η ανανεωμένη παγκόσμια κατάταξη

Η FIBA ανανέωσε την παγκόσμια κατάταξη της μετά το τέλος των διοργανώσεων σ’ όλο τον κόσμο, με την Εθνική Ελλάδας να παραμένει στην 13η θέση, παρά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.

H Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ήταν από τις λίγες ομάδες που έμειναν σταθερές στη θέση τους, με τη μεγαλύτερη άνοδο να την έχει η Τουρκία, η οποία ανέβηκε 15 θέσεις μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Eurobasket, ανεβαίνοντας στην 12η θέση, μία μπροστά από την Ελλάδα.

Στην κορυφή της κατάταξης παρέμεινε η Team USA παρά το γεγονός ότι δεν κατέκτησε το FIBA AmeriCup 2025, ενώ η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Γερμανία, πήρε τη θέση της Σερβίας στην δεύτερη θέση.

Οι Σέρβοι βρέθηκαν στην τρίτη θέση, με τη Γαλλία και τον Καναδά να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Οι 20 πρώτες ομάδες της παγκόσμιας κατάταξης

ΗΠΑ (0)

Γερμανία (+1)

Σερβία (-1)

Γαλλία (0)

Καναδάς (+1)

Αυστραλία (+1)

Ισπανία (-2)

Αργεντινή (0)

Λιθουανία (+1)

Βραζιλία (+2)

Λετονία (-2)

Τουρκία (+15)

Ελλάδα (0)

Σλοβενία (-3)

Ιταλία (-1)

Πουέρτο Ρίκο (-1)

Φινλανδία (+3)

Μαυροβούνιο (-2)

Πολωνία (-2)

Γεωργία (+4)