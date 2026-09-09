Η UEFA θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη και θα ανακοινώσει τις πόλεις των επόμενων ευρωπαϊκών τελικών

Η UEFA την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να αποφασιστούν οι ορισμοί των επόμενων πόλεων που θα φιλοξενήσουν τους ευρωπαϊκών τελικών των διοργανώσεων της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Την ίδια μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην πλατεία Αριστοτέλους, θα διοργανωθεί ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου στο πλαίσιο του UEFA Football in Schools, με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση να δίνουν το παρών.

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Εξήντα αγόρια και κορίτσια από σχολεία της πόλης θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ, στο οποίο θα βρεθούν Έλληνες και διεθνείς θρύλοι του αθλήματος, όπως οι Όλιβερ Μπίρχοφ, Κρίστιαν Καρεμπέ, Αλιόσα Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου.

Τα κύρια σημεία της συνεδρίασης της UEFA στη Θεσσαλονίκη

– Διορισμοί διοργανωτών

Τελικοί Champions League UEFA 2028 και 2029

Τελικοί Europa League UEFA 2028 και 2029

Τελικοί Conference League UEFA 2028 και 2029

Τελικοί Champions League Γυναικών UEFA 2028 και 2029

Super Cup UEFA 2027 και 2028

Τελικοί Champions League Futsal (ποδόσφαιρο σάλας) UEFA 2027

– Κανονισμοί του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών UEFA, συμπεριλαμβανομένου του Nations League γυναικών UEFA και των Προκριματικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών (2027-29)

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– Κανονισμοί των αγώνων νέων ανδρών και γυναικών UEFA 2027/28

– Τροποποιήσεις στους κανονισμούς του Nations League UEFA (2026/27)

– Νέο σύστημα playoffs (για μετάβαση στη νέα αντίληψη που εγκρίθηκε τον Μάιο με τρεις League αντί για τέσσερις).