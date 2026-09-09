Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία με την ΑΕΚ για τη SUNEL Arena

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έδωσαν τα χέρια κι έτσι οι “ερυθρόλευκοι” θα δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στη SUNEL Arena των Άνω Λιοσίων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες τους στο ΣΕΦ.

Μια ημέρα μετά τη συνάντηση που είχαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ Ολυμπιακός και αυτούς της μπασκετικής ΑΕΚ για να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες του deal, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα πως θα χρησιμοποιήσουν τη SUNEL Arena, ως προσωρινή έδρα.

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Μάλιστα, οι “ερυθρόλευκοι” αισθάνθηκαν την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά την Ένωση “για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της”.

Η μίσθωση για τη χρήση του κλειστού των Άνω Λιοσίων θα γίνεται ουσιαστικά ανά αγώνα, καθώς δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πότε ακριβώς θα ολοκληρωθούν τα έργα στο ΣΕΦ (αναμένεται να “τραβήξει” το πολύ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027).

Παράλληλα, στη συμφωνία των δύο πλευρών έχουν μπει ασφαλιστικές δικλείδες που αφορούν πιθανές φθορές στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Ολυμπιακού στη SUNEL Arena.

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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη SUNEL Arena.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/rS80bAL2Ri — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 9, 2026

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη SUNEL Arena.

Η προσωρινή αλλαγή έδρας, δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά: όπου κι αν αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της. Η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή, συνεχίζουμε μαζί”