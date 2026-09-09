Ο Κέντρικ Ναν άλλαξε look, κουρεύτηκε και «έδιωξε» την αφάνα

O Kέντρικ Ναν πήρε την απόφαση να αλλάξει look. Ο “αστέρας” του Παναθηναϊκού έκοψε κοντά και πάλι τα μαλλιά του, θυμίζοντας τις εποχές που αγωνιζόταν στο NBA, με τους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Μαϊάμι Χιτ.

Τα… αποκαλυπτήρια για τη νέα εμφάνιση του Κέντρικ Ναν έγιναν μέσω των social media, από έναν λογαριασμό που ασχολείται με τις αγοραπωλησίες ρολογιών. Ο άντρας που τον διατηρεί, εντυπωσιάστηκε με το ρολόι που φορούσε ο παίκτης του Παναθηναϊκού και δημοσίευσε το σχετικό video.

Θυμίζουμε ότι ο Κέντρικ Ναν υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο για να αντιμετωπίσει μία ρήξη έσω μηνίσκου που υπέστη σε ατομική προπόνηση στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσει την προετοιμασία των “πράσινων”.