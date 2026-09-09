Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός θα έχει οπαδούς και στα τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια του στη League Phase του Europa League

Μάλιστα, ο αριθμός των εισιτηρίων για τον αγώνα με την Τορένσε στην Πορτογαλία, μπορεί να αυξηθεί σημαντικά
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Δεν θα δώσει μόνος του ούτε τις φετινές ευρωπαϊκές του “μάχες”, μακριά από το “Καραϊσκάκης”! Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια στη League Phase του Europa League και ήδη έχει εξασφαλίσει εισιτήρια για τις αναμετρήσεις σε Γαλλία, Σλοβενία και Πορτογαλία, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά την παρουσία των φιλάθλων τους στην Πορτογαλία, εφόσον το ενδιαφέρον ξεπεράσει την αρχική κατανομή.

Ο Ολυμπιακός θα προμηθευτεί εισιτήρια και για τα τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια του στη League Phase του Europa League. Συγκεκριμένα, για την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία θα διατεθούν 3.500 εισιτήρια, ενώ για το παιχνίδι με την Τσέλιε η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει στη διάθεσή της 1.750. Στη Γαλλία, για το ματς απέναντι στη Ρεν, η αρχική κατανομή ανέρχεται στα 1.650 εισιτήρια.

Στην περίπτωση της αναμέτρησης με την Τορένσε στην Πορτογαλία ο Ολυμπιακός θα προμηθευτεί αρχικά 1.500 εισιτήρια, ωστόσο ο αριθμός τους μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε συνεννόηση με την πορτογαλική ομάδα και, ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρξει από τον κόσμο, είναι πιθανό να εξασφαλίσουν πολύ περισσότερα εισιτήρια από αυτά που προβλέπει η αρχική κατανομή.

Όπως ισχύει για όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά των εισιτηρίων. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου προτεραιότητας, η διάθεση θα ανοίξει για όλους τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι η κατοχή κάρτας φιλάθλου.

Το ενδιαφέρον αναμένεται μεγάλο, ιδιαίτερα για τις αναμετρήσεις σε Μασσαλία και Πορτογαλία, όπου ο κόσμος του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών».

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