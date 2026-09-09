Ο Λιονέλ Μέσι αγοράζει και δεύτερη ομάδα στην Ισπανία – Θα γίνει ο νέος μεγαλομέτοχος της Ελντένσε

Ο Λιονέλ Μέσι μετά την Κορνέγια θα γίνει το μεγάλο αφεντικό και της Ελντένσε, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας.

Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του Λιονέλ Μέσι με την Ελντένσε απομένουν απλά τα τυπικά από το Αθλητικό Δικαστήριο της Ισπανίας και όταν πέσουν όλες οι υπογραφές ο Αργεντινός σταρ θα αποκτήσει το 100% των μετοχών της Ελντένσε.

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Αυτό σημαίνει ότι η νέα ομάδα που θα έχει στην κατοχή του ομάδα ο Μέσι θα κοντραριστεί με την Αλμερία στη La Liga 2. Το 25% της Αλμερία ανήκει στον Κριστιάνο Ρονάλντο, κάτι που σημαίνει ότι οι δύο τους θα είναι πλέον αντίπαλοι στην Ισπανία και σε διοικητικό επίπεδο, μετά τις πολλές και σπουδαίες μάχες τους στα Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης στο παρελθόν.

Η Ελντένσε τη φετινή σεζόν σε τέσσερα ματς της δεύτερης κατηγορίας έχει μαζέψει 2 βαθμούς και είναι στην 20η θέση, ενώ έχει ήδη απολύσει έναν προπονητή.

«Έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία με τον Λιονέλ Μέσι για την απόκτηση των μετοχών που κατέχει επί του παρόντος η Grupo TH Soluciones, γεγονός που θα τον καταστήσει πλειοψηφικό μέτοχο της ομάδας.

Η συναλλαγή υπόκειται επί του παρόντος στην ολοκλήρωση των υπόλοιπων νομικών και συμβατικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, καθώς και της απαιτούμενης έγκρισης από το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού της Ισπανίας (CSD)», έγραψε η Ελντένσε στην ανακοίνωσή της.