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Το Champions League αποθέωσε την τρομερή εκτέλεση φάουλ του Μαρίν στη νίκη της ΑΕΚ

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έκανε ανάρτηση με το φάουλ του Ρουμάνου για να υποκλιθεί στο υπέροχο γκολ του
Ο Ραζβάν Μαρίν
Ο Ραζβάν Μαρίν κόντρα στη ΛΑΣΚ/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ έκανε ντεμπούτο στη League Phase του Champions League με νίκη κόντρα στη ΛΑΣΚ χάρη στην απίθανη εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν και η UEFA δεν άφησε το γεγονός ασχολίαστο.

Το Champions League στους λογαριασμούς του στα social media ανέβασε το καταπληκτικό γκολ του Ραζβάν Μαρίν στη νίκη της ΑΕΚ και έγραψε χαρακτηριστικά «Free kick golazo», ενώ συνδύασαν την ανάρτηση με ένα emoji (σ.σ. εικονίδιο) χειροκροτήματος.

Η υπόκλιση της UEFA στον Ρουμάνο εκτελεστή της ΑΕΚ ήταν αναμενόμενη, μιας και το γκολ του δεν άφηνε περιθώρια για να μείνει ασχολίαστο, καθώς σπάνια θεωρούνται «άπιαστα» γκολ από φάουλ στην γωνία που επιτηρεί ο εκάστοτε τερματοφύλακας.

Το γκολ του Ρουμάνου είναι πολύ πιθανό να είναι το κορυφαίο της πρεμιέρας της League Phase του Champions League.

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Αθλητικά
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