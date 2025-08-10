Η Βάρβαρα Λυκομήτρου αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σκιφ Νεανίδων

Μια ακόμα πρωτιά για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Νεανίδων. Η Βάρβαρα Λυκομήτρου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ.

Η 18χρονη αθλήτρια της κωπηλασίας πέρασε πανηγυρικά στον τελικό και εκεί έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια, τερματίζοντας στην πρώτη θέση με χρόνο 8:25.97, αφήνοντας πίσω της την Ισπανίδα, Εσθέρ Φουέρτσε Τσακόν και την Μαρία Χάουσερ από την Αυστρία.

Η Λυκομήτρου μετά τα 1300 μέτρα “πάτησε το γκάζι” και προσπέρασε την Ισπανίδα αντίπαλο της αφήνοντας την στην 2η θέση. Είναι το τρίτο χρυσό μετάλλιό της μετά από αυτά στο Ευρωπαϊκό Εφήβων και στο Παγκοσμιο Κ23 στο διπλό με την Κοντού αλλά και το τέταρτο στη διοργάνωση στη Λιθουανία αφού η Ελλάδα έφτασε τα δύο χρυσά, ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο.

Λίγο μετά τον αγώνα της, τη στιγμή της απονομής των μεταλλίων, η Λυκομήτρου με δυσκολία μπόρεσε να συγκρατήσει τη μεγάλη της συγκίνηση.

Μια ακόμα επιτυχία για την ελληνική κωπηλασία, που δείχνει πως έχει λαμπρό μέλλον.