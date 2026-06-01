Ολυμπιακός για το θάνατο του Μάριου Οικονόμου: «Εκφράζουμε την βαθιά μας θλίψη»

Συλλυπητήρια ανάρτηση για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, συμμετέχοντας στο πένθος που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το μεσημέρι της Δευτέρας (01.06.2026).

Με ανάρτησή της στα social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το προ ημερών τροχαίο που είχε στα Ιωάννινα.

Ο Ολυμπιακός με ανάρτησή του στα social media ανέφερε σχετικά: “Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει την βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου”.