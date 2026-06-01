«Σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα» γράφει η Sport

Νέα “σενάρια” περί ενδιαφέροντος του Παναθηναϊκού για τον Αντρέας Κρίστενσεν! Μετά τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, υπήρξε δημοσίευμα από την Ισπανία για τον Δανό κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελόνα!

Όπως αναφέρει η “Sport” από την Καταλονία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται έντονα για τον υψηλόσωμο στόπερ της Μπαρτσελόνα, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2026… δηλαδή στο τέλος του μήνα που μόλις μπήκαμε.

Μεταξύ άλλων η ισπανική ιστοσελίδα, υπογραμμίζει ότι ο Κρίστενσεν έχει αρκετές προσφορές από αγγλικούς συλλόγους και την Ίντερ, ωστόσο στον Παναθηναϊκό και στον Γιάκομπ Νίστρουπ -που είναι συμπατριώτης του αμυντικού της Μπαρτσελόνα- αρέσουν τα στοιχεία του παίκτη και το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του είναι σοβαρό.

Andreas Christensen a une offre du Barça pour prolonger son contrat d’une saison + une autre en option, mais avec un salaire revu à la baisse.



Plusieurs clubs anglais, l’Inter Milan et le Panathinaikos sont intéressés. Au joueur de choisir.



(@sport)#FCBarcelona | #Barça pic.twitter.com/BsE09U9h2U — Média Barça (@mediabarca_) June 1, 2026

Όπως όμως τονίζεται, στο “τριφύλλι” γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά θα προσπαθήσουν κοντράρουν τις προσφορές από τις ομάδες της Premier League και της Ίντερ.