Αθλητικά

«Σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα» γράφει η Sport

Νέο δημοσίευμα που αναφέρεται σε ενδιαφέρον των “πράσινων” για τον αμυντικό της Μπαρτσελόνα
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Kin Cheung
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Νέα “σενάρια” περί ενδιαφέροντος του Παναθηναϊκού για τον Αντρέας Κρίστενσεν! Μετά τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, υπήρξε δημοσίευμα από την Ισπανία για τον Δανό κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελόνα!

Όπως αναφέρει η “Sport” από την Καταλονία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται έντονα για τον υψηλόσωμο στόπερ της Μπαρτσελόνα, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2026… δηλαδή στο τέλος του μήνα που μόλις μπήκαμε.

Μεταξύ άλλων η ισπανική ιστοσελίδα, υπογραμμίζει ότι ο Κρίστενσεν έχει αρκετές προσφορές από αγγλικούς συλλόγους και την Ίντερ, ωστόσο στον Παναθηναϊκό και στον Γιάκομπ Νίστρουπ -που είναι συμπατριώτης του αμυντικού της Μπαρτσελόνα- αρέσουν τα στοιχεία του παίκτη και το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του είναι σοβαρό.

 

Όπως όμως τονίζεται, στο “τριφύλλι” γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά θα προσπαθήσουν κοντράρουν τις προσφορές από τις ομάδες της Premier League και της Ίντερ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
119
104
66
59
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo