Αθλητικά

Μάριος Οικονόμου: Η ανάρτηση της UEFA για το θάνατό του και το «ciao» της ποδοσφαιρικής Ιταλίας στον Έλληνα παλαίμαχο αμυντικό

Ο “χαμός” του Έλληνα παλαίμαχου διεθνή αμυντικού σχολιάστηκε στο εξωτερικό
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο, στο οποίο είχε εμπλακεί -με μηχανή -στα Ιωάννινα, το Σάββατο 23 Μαΐου του 2026.

Έχοντας καριέρα σε Ελλάδα και Ευρώπη -με σημαντικό πέρασμα από την ποδοσφαιρική Ιταλία- ο 33χρονος πρώην διεθνής παίκτης της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας έχασε τη “μάχη” για τη ζωή του, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο του αθλητισμού.

Ο Μάριος Οικονόμου είχε σημαντική πορεία στην Ιταλία, παίζοντας στην Κάλιαρι, αλλά και στην Μπολόνια με την οποία κατέγραψε 71 συμμετοχές. Φόρεσε επίσης τη φανέλα της ΣΠΑΛ και της Μπάρι προτού επιστρέψει στην Ελλάδα. Αγωνίστηκε σε 46 αγώνες με τη φανέλα της ΑΕΚ και ακολούθησαν οι θητείες του σε Κοπεγχάγη και Σαμπντόρια πριν επιστρέψει στη χώρα μας για τον Παναιτωλικό, όπου και έκλεισε την καριέρα του.

Η ποδοσφαιρική Ιταλία συμμετέχει στο ελληνικό πένθος για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου! Στο άκουσμα του θανάτου του, μια σειρά από ομάδες εξέδωσαν συλλυπητήρια ανακοίνωση. Ίντερ, Νάπολι, Αταλάντα, Μπολόνια, Σαμπντόρια, Ουντινέζε, Μόντσα, Τζένοα ήταν μόνο μερικές εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένου και του επίσημου λογαριασμού της Serie A.

Την ίδια στιγμή, η UEFA -με μία δημοσίευση της στα social media- αποχαιρέτησε τον Μάριο Οικονόμου, στέλνοντας τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια και τους οικείους του αδικοχαμένου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Η ανάρτηση της UEFA:

«Εκ μέρους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας, θρηνούμε βαθύτατα για τον θάνατο του πρώην διεθνούς της Ελλάδας, Μάριου Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών.

Ο Οικονόμου αγωνίστηκε σε έξι αγώνες με την Εθνική Ελλάδας και είχε μια λαμπρή καριέρα στην Ιταλία με συλλόγους όπως η Μπολόνια, η Κάλιαρι, η Μπάρι, η SPAL και η Σαμπντόρια. Επίσης, συμμετείχε τόσο στο UEFA Champions League όσο και στο UEFA Europa League.

Οι σκέψεις και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας πηγαίνουν στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους συμπαίκτες του και σε όλους όσοι τον γνώριζαν“, αναφέρει το μήνυμα της UEFA».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
119
104
66
63
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo