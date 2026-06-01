Μάριος Οικονόμου: Η ανάρτηση της UEFA για το θάνατό του και το «ciao» της ποδοσφαιρικής Ιταλίας στον Έλληνα παλαίμαχο αμυντικό

Ο Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο, στο οποίο είχε εμπλακεί -με μηχανή -στα Ιωάννινα, το Σάββατο 23 Μαΐου του 2026.

Έχοντας καριέρα σε Ελλάδα και Ευρώπη -με σημαντικό πέρασμα από την ποδοσφαιρική Ιταλία- ο 33χρονος πρώην διεθνής παίκτης της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας έχασε τη “μάχη” για τη ζωή του, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο του αθλητισμού.

Ο Μάριος Οικονόμου είχε σημαντική πορεία στην Ιταλία, παίζοντας στην Κάλιαρι, αλλά και στην Μπολόνια με την οποία κατέγραψε 71 συμμετοχές. Φόρεσε επίσης τη φανέλα της ΣΠΑΛ και της Μπάρι προτού επιστρέψει στην Ελλάδα. Αγωνίστηκε σε 46 αγώνες με τη φανέλα της ΑΕΚ και ακολούθησαν οι θητείες του σε Κοπεγχάγη και Σαμπντόρια πριν επιστρέψει στη χώρα μας για τον Παναιτωλικό, όπου και έκλεισε την καριέρα του.

Η ποδοσφαιρική Ιταλία συμμετέχει στο ελληνικό πένθος για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου! Στο άκουσμα του θανάτου του, μια σειρά από ομάδες εξέδωσαν συλλυπητήρια ανακοίνωση. Ίντερ, Νάπολι, Αταλάντα, Μπολόνια, Σαμπντόρια, Ουντινέζε, Μόντσα, Τζένοα ήταν μόνο μερικές εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένου και του επίσημου λογαριασμού της Serie A.

Lega Calcio Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou e si stringe alla sua famiglia in questo triste momento. pic.twitter.com/ysZAMz7mAY — Lega Serie A (@SerieA) June 1, 2026

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. — Inter (@Inter) June 1, 2026

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou, difensore con una lunga carriera nel calcio italiano. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 1, 2026

Il Cagliari Calcio piange la prematura e tragica scomparsa del calciatore Marios Oikonomou. Arrivato dalla sua Grecia a 21 anni, il Cagliari fu la sua prima squadra in Italia, in rossoblù in serie A nella stagione 2013/14. Il Club si stringe con affetto ai suoi cari. Ciao, Marios pic.twitter.com/Nl00PZ6QLg — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 1, 2026

Il Club si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la prematura scomparsa del calciatore Marios Oikonomou — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 1, 2026

Addio Marios, te ne sei andato troppo presto. Sarai per sempre nei nostri cuori. pic.twitter.com/lpZgEEIIdT — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 1, 2026

Tutta la SSC Bari si unisce al dolore della famiglia Oikonomou per la tragica scomparsa, a soli 33 anni, di Marios, a seguito di un incidente stradale. Il difensore greco aveva vestito anche la maglia biancorossa nella stagione ’17-’18. https://t.co/KVnotHxzUa — SSC Bari (@sscalciobari) June 1, 2026

Την ίδια στιγμή, η UEFA -με μία δημοσίευση της στα social media- αποχαιρέτησε τον Μάριο Οικονόμου, στέλνοντας τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια και τους οικείους του αδικοχαμένου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of former Greece international Marios Oikonomou at the age of 33.



Oikonomou earned six caps for Greece and enjoyed a distinguished career in Italy with clubs including Bologna, Cagliari, Bari,… pic.twitter.com/oHIvAmVfCd — UEFA (@UEFA) June 1, 2026

Η ανάρτηση της UEFA:

«Εκ μέρους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας, θρηνούμε βαθύτατα για τον θάνατο του πρώην διεθνούς της Ελλάδας, Μάριου Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών.

Ο Οικονόμου αγωνίστηκε σε έξι αγώνες με την Εθνική Ελλάδας και είχε μια λαμπρή καριέρα στην Ιταλία με συλλόγους όπως η Μπολόνια, η Κάλιαρι, η Μπάρι, η SPAL και η Σαμπντόρια. Επίσης, συμμετείχε τόσο στο UEFA Champions League όσο και στο UEFA Europa League.

Οι σκέψεις και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας πηγαίνουν στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους συμπαίκτες του και σε όλους όσοι τον γνώριζαν“, αναφέρει το μήνυμα της UEFA».