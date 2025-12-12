Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα – Απίθανες ανατροπές για Παρτιζάν και Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 98-85 από την Μπαρτσελόνα στη 15η αγωνιστική της Euroleague και έχασε την ευκαιρία να την… πιάσει στην κατάταξη και να πλησιάσει την κορυφή, όπου προελαύνει η Χάποελ Τελ Αβίβ.
Μετά την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε χωρίς ρυθμό κόντρα στην Μπαρτσελόνα και τα πολλά λάθη του, οδήγησαν τους Καταλανούς σε μία εύκολη επικράτηση για τη 15η αγωνιστική της Euroleague.
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ανέβηκε έτσι στο 10-5 στην κατάταξη, με τους Πειραιώτες να υποχωρούν στο 8-6, έχοντας και ένα ματς λιγότερο. Στην πρώτη θέση παρέμεινε μόνη της η Χάποελ Τελ Αβίβ με το διπλό 79-74, ενώ σπουδαίες νίκες πανηγύρισαν η Φενέρμπαχτσε και η Παρτιζάν. Η τουρκική ομάδα επανήλθε από το -17 για να “λυγίσει” τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη μέσα στο Πριγκιπάτο, ενώ στο ντέρμπι της Σερβίας, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να… χάσει το ματς από το -16.
Τα αποτελέσματα στη 15η αγωνιστική
Πέμπτη 11/12
Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84
Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82
Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89
Παρί-Ζάλγκιρις 105-108
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 94-87
Παρασκευή 12/12
Dubai BC-Μπάγερν 89-88
Μονακό-Φενέρμπαχτσε 86-92
Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79
Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας 79-76
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 98-85
Η κατάταξη της Euroleague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4
- Βαλένθια 10-5
- Μπαρτσελόνα 10-5
- Φενέρμπαχτσε 9-5 *
- Μονακό 9-6
- Ζάλγκιρις 9-6
- Ερυθρός Αστέρας 9-6
- Παναθηναϊκός 9-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 9-6
- Ολυμπιακός 8-6 *
- Αρμάνι Μιλάνο 8-7
- Dubai Basketball 7-8
- Βίρτους Μπολόνια 7-8
- Παρτίζαν 6-9
- Παρί 5-10
- Μακάμπι 5-10
- Μπασκόνια 5-10
- Αναντολού Εφές 5-10
- Μπάγερν Μονάχου 5-10
- Βιλερμπάν 3-12
*Έχει αναβληθεί το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε