Αθλητικά

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα – Απίθανες ανατροπές για Παρτιζάν και Φενέρμπαχτσε

Στο 8-6 υποχώρησε στην κατάταξη ο Ολυμπιακός που έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο
Βεζένκοφ και Φουρνιέ κόντρα στην Μπαρτσελόνα
Βεζένκοφ και Φουρνιέ κόντρα στην Μπαρτσελόνα / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 98-85 από την Μπαρτσελόνα στη 15η αγωνιστική της Euroleague και έχασε την ευκαιρία να την… πιάσει στην κατάταξη και να πλησιάσει την κορυφή, όπου προελαύνει η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Μετά την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε χωρίς ρυθμό κόντρα στην Μπαρτσελόνα και τα πολλά λάθη του, οδήγησαν τους Καταλανούς σε μία εύκολη επικράτηση για τη 15η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ανέβηκε έτσι στο 10-5 στην κατάταξη, με τους Πειραιώτες να υποχωρούν στο 8-6, έχοντας και ένα ματς λιγότερο. Στην πρώτη θέση παρέμεινε μόνη της η Χάποελ Τελ Αβίβ με το διπλό 79-74, ενώ σπουδαίες νίκες πανηγύρισαν η Φενέρμπαχτσε και η Παρτιζάν. Η τουρκική ομάδα επανήλθε από το -17 για να “λυγίσει” τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη μέσα στο Πριγκιπάτο, ενώ στο ντέρμπι της Σερβίας, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να… χάσει το ματς από το -16.

Τα αποτελέσματα στη 15η αγωνιστική

Πέμπτη 11/12

Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84
Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82
Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89
Παρί-Ζάλγκιρις 105-108
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 94-87

Παρασκευή 12/12

Dubai BC-Μπάγερν 89-88
Μονακό-Φενέρμπαχτσε 86-92
Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79
Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας 79-76
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 98-85

Η κατάταξη της Euroleague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4
  2. Βαλένθια 10-5
  3. Μπαρτσελόνα 10-5
  4. Φενέρμπαχτσε 9-5 *
  5. Μονακό 9-6
  6. Ζάλγκιρις 9-6
  7. Ερυθρός Αστέρας 9-6
  8. Παναθηναϊκός 9-6
  9. Ρεάλ Μαδρίτης 9-6
  10. Ολυμπιακός 8-6 *
  11. Αρμάνι Μιλάνο 8-7
  12. Dubai Basketball 7-8
  13. Βίρτους Μπολόνια 7-8
  14. Παρτίζαν 6-9
  15. Παρί 5-10
  16. Μακάμπι 5-10
  17. Μπασκόνια 5-10
  18. Αναντολού Εφές 5-10
  19. Μπάγερν Μονάχου 5-10
  20. Βιλερμπάν 3-12

*Έχει αναβληθεί το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
136
134
120
98
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo