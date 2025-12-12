Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα – Απίθανες ανατροπές για Παρτιζάν και Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 98-85 από την Μπαρτσελόνα στη 15η αγωνιστική της Euroleague και έχασε την ευκαιρία να την… πιάσει στην κατάταξη και να πλησιάσει την κορυφή, όπου προελαύνει η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Μετά την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε χωρίς ρυθμό κόντρα στην Μπαρτσελόνα και τα πολλά λάθη του, οδήγησαν τους Καταλανούς σε μία εύκολη επικράτηση για τη 15η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ανέβηκε έτσι στο 10-5 στην κατάταξη, με τους Πειραιώτες να υποχωρούν στο 8-6, έχοντας και ένα ματς λιγότερο. Στην πρώτη θέση παρέμεινε μόνη της η Χάποελ Τελ Αβίβ με το διπλό 79-74, ενώ σπουδαίες νίκες πανηγύρισαν η Φενέρμπαχτσε και η Παρτιζάν. Η τουρκική ομάδα επανήλθε από το -17 για να “λυγίσει” τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη μέσα στο Πριγκιπάτο, ενώ στο ντέρμπι της Σερβίας, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να… χάσει το ματς από το -16.

Τα αποτελέσματα στη 15η αγωνιστική

Πέμπτη 11/12

Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84

Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82

Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89

Παρί-Ζάλγκιρις 105-108

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 94-87

Παρασκευή 12/12

Dubai BC-Μπάγερν 89-88

Μονακό-Φενέρμπαχτσε 86-92

Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79

Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας 79-76

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 98-85

Η κατάταξη της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4 Βαλένθια 10-5 Μπαρτσελόνα 10-5 Φενέρμπαχτσε 9-5 * Μονακό 9-6 Ζάλγκιρις 9-6 Ερυθρός Αστέρας 9-6 Παναθηναϊκός 9-6 Ρεάλ Μαδρίτης 9-6 Ολυμπιακός 8-6 * Αρμάνι Μιλάνο 8-7 Dubai Basketball 7-8 Βίρτους Μπολόνια 7-8 Παρτίζαν 6-9 Παρί 5-10 Μακάμπι 5-10 Μπασκόνια 5-10 Αναντολού Εφές 5-10 Μπάγερν Μονάχου 5-10 Βιλερμπάν 3-12