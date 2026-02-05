Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρτιζάν

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να “παλέψει” το ματς με την Παρτιζάν και ηττήθηκε με 78-62 για την 27η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει τις πρώτες θέσεις της κατάταξης.
Μετά την υπερπροσπάθεια και τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε αγνώριστος στο Βελιγράδι και απέφυγε στο τέλος μία πολύ πιο “βαριά” ήττα από την Παρτιζάν στη Euroleague. Οι “πράσινοι” έπεσαν πλέον στο 16-11 στην κατάταξη, μένοντας ξανά εκτός πρώτης 6άδας.
Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς, ξεχώρισε η νέα ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη με 104-99 στην παράταση από τη Βαλένθια, ενώ η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε την ανατροπή στο φινάλε κόντρα στην Παρί, αλλά έστω κι έτσι, πήρε τη νίκη με 92-90 και παρέμεινε με διαφορά στην πρώτη θέση της Euroleague.
Τα αποτελέσματα στην 27η αγωνιστική
Πέμπτη 5/2
Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104
Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 78-62
Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82
Παρί – Φενέρμπαχτσε 90-92
Παρασκευή 6/2
19:30 Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις Κάουνας
21:00 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:15 Ολυμπιακός – Βίρτους
21:30 Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα
Η κατάταξη της Euroleague
- Φενέρμπαχτσε 19-7*
- Ολυμπιακός 16-9*
- Βαλένθια 17-10
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10*
- Ερυθρός Αστέρας 16-10
- Μπαρτσελόνα 16-10
- Παναθηναϊκός 16-11
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
- Ζάλγκιρις 15-11
- Μονακό 15-12
- Αρμάνι Μιλάνο 13-13
- Dubai Basketball 13-14
- Βίρτους Μπολόνια 12-14
- Μπάγερν Μονάχου 12-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
- Μπασκόνια 9-17
- Παρτίζαν 9-18
- Παρί 8-18*
- Αναντολού Εφές 7-19
- Βιλερμπάν 7-19