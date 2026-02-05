Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρτιζάν

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να “παλέψει” το ματς με την Παρτιζάν και ηττήθηκε με 78-62 για την 27η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει τις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Μετά την υπερπροσπάθεια και τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε αγνώριστος στο Βελιγράδι και απέφυγε στο τέλος μία πολύ πιο “βαριά” ήττα από την Παρτιζάν στη Euroleague. Οι “πράσινοι” έπεσαν πλέον στο 16-11 στην κατάταξη, μένοντας ξανά εκτός πρώτης 6άδας.

Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς, ξεχώρισε η νέα ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη με 104-99 στην παράταση από τη Βαλένθια, ενώ η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε την ανατροπή στο φινάλε κόντρα στην Παρί, αλλά έστω κι έτσι, πήρε τη νίκη με 92-90 και παρέμεινε με διαφορά στην πρώτη θέση της Euroleague.

Τα αποτελέσματα στην 27η αγωνιστική

Πέμπτη 5/2

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 78-62

Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82

Παρί – Φενέρμπαχτσε 90-92

Παρασκευή 6/2

19:30 Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις Κάουνας

21:00 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:15 Ολυμπιακός – Βίρτους

21:30 Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα

Η κατάταξη της Euroleague