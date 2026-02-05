Αθλητικά

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρτιζάν

Εκτός πρώτης 6άδας στην κατάταξη έμεινε ξανά ο Παναθηναϊκός
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο ματς με την Παρτιζάν / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να “παλέψει” το ματς με την Παρτιζάν και ηττήθηκε με 78-62 για την 27η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει τις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Μετά την υπερπροσπάθεια και τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε αγνώριστος στο Βελιγράδι και απέφυγε στο τέλος μία πολύ πιο “βαριά” ήττα από την Παρτιζάν στη Euroleague. Οι “πράσινοι” έπεσαν πλέον στο 16-11 στην κατάταξη, μένοντας ξανά εκτός πρώτης 6άδας.

Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς, ξεχώρισε η νέα ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη με 104-99 στην παράταση από τη Βαλένθια, ενώ η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε την ανατροπή στο φινάλε κόντρα στην Παρί, αλλά έστω κι έτσι, πήρε τη νίκη με 92-90 και παρέμεινε με διαφορά στην πρώτη θέση της Euroleague.

Τα αποτελέσματα στην 27η αγωνιστική

Πέμπτη 5/2

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 78-62

Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82

Παρί – Φενέρμπαχτσε 90-92

Παρασκευή 6/2

19:30 Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις Κάουνας

21:00 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:15 Ολυμπιακός – Βίρτους

21:30 Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα

Η κατάταξη της Euroleague

  1. Φενέρμπαχτσε 19-7*
  2. Ολυμπιακός 16-9*
  3. Βαλένθια 17-10
  4. Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10*
  5. Ερυθρός Αστέρας 16-10
  6. Μπαρτσελόνα 16-10
  7. Παναθηναϊκός 16-11
  8. Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
  9. Ζάλγκιρις 15-11
  10. Μονακό 15-12
  11. Αρμάνι Μιλάνο 13-13
  12. Dubai Basketball 13-14
  13. Βίρτους Μπολόνια 12-14
  14. Μπάγερν Μονάχου 12-15
  15. Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
  16. Μπασκόνια 9-17
  17. Παρτίζαν 9-18
  18. Παρί 8-18*
  19. Αναντολού Εφές 7-19
  20. Βιλερμπάν 7-19

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
116
102
102
95
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo