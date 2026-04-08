Η βαθμολογία της Euroleague μετά το τέλος της 36ης αγωνιστικής: Στην 8η θέση η Μονακό

Πώς διαμορφώνεται η κατάταξη μετά από την 36η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague κι ενώ απομένουν μόλις 2 αγωνιστικές για το φινάλε της regural season.

Στα παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την 36η αγωνιστική της Euroleague, η Μονακό των 8 παικτών επικράτησε εντός έδρας τη Βιλερμπάν με 81-76 για να μείνει σε τροχιά Play-In και να κοιτάξει, ίσως, κάτι περισσότερο στις τελευταίες δύο αγωνιστικές της κανονικής περιόδου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Εφές επικράτησε της Παρτιζάν με 79-72 στην παράταση (65-65), με τις δύο ομάδες να είναι αδιάφορες βαθμολογικά εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC 65-77

Ερυθρός Αστέρας – Παρί 94-81

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 80-85

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98

Μονακό – Βιλερμπάν 81-76

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 79-72

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 24-12

Βαλένθια 23-13

Φενέρμπαχτσε 23-13

Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13

Ρεάλ Μαδρίτης 22-14

Παναθηναϊκός 21-15

Ζάλγκιρις 21-15

Μονακό 20-16

Ερυθρός Αστέρας 20-16

Μπαρτσελόνα 20-16

Dubai Basketball 19 -17

Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17

Αρμάνι Μιλάνο 17-19

Μπάγερν Μονάχου 16-20

Παρτίζαν 15-21

Παρί 14-22

Βίρτους Μπολόνια 13-23

Μπασκόνια 12-24

Αναντολού Εφές 11-25

Βιλερμπάν 8-28

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 9/4 στις 19:30

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 9/4 στις 20:45

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 9/4 στις 21:30

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4 στις 21:45

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 9/4 στις 22:00

Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30

Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45

Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30