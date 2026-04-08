Η βαθμολογία της Euroleague μετά το τέλος της 36ης αγωνιστικής: Στην 8η θέση η Μονακό

Πώς διαμορφώνεται η κατάταξη μετά από την 36η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague κι ενώ απομένουν μόλις 2 αγωνιστικές για το φινάλε της regural season.
Στα παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την 36η αγωνιστική της Euroleague, η Μονακό των 8 παικτών επικράτησε εντός έδρας τη Βιλερμπάν με 81-76 για να μείνει σε τροχιά Play-In και να κοιτάξει, ίσως, κάτι περισσότερο στις τελευταίες δύο αγωνιστικές της κανονικής περιόδου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Εφές επικράτησε της Παρτιζάν με 79-72 στην παράταση (65-65), με τις δύο ομάδες να είναι αδιάφορες βαθμολογικά εδώ και αρκετές εβδομάδες.
Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80
Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC 65-77
Ερυθρός Αστέρας – Παρί 94-81
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 80-85
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 102-96
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98
Μονακό – Βιλερμπάν 81-76
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 79-72
Η κατάταξη
Ολυμπιακός 24-12
Βαλένθια 23-13
Φενέρμπαχτσε 23-13
Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
Παναθηναϊκός 21-15
Ζάλγκιρις 21-15
Μονακό 20-16
Ερυθρός Αστέρας 20-16
Μπαρτσελόνα 20-16
Dubai Basketball 19 -17
Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17
Αρμάνι Μιλάνο 17-19
Μπάγερν Μονάχου 16-20
Παρτίζαν 15-21
Παρί 14-22
Βίρτους Μπολόνια 13-23
Μπασκόνια 12-24
Αναντολού Εφές 11-25
Βιλερμπάν 8-28
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 9/4 στις 19:30
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 9/4 στις 20:45
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 9/4 στις 21:30
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4 στις 21:45
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 9/4 στις 22:00
Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30
Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45
Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45
Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30