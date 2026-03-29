Η βαθμολογία της GBL πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και ο «γρίφος» της παραμονής

Τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της regular season στη GBL και συνολικά πέντε ομάδες, με διαφορετικές πιθανότητες η κάθε μία, εμπλέκονται στα «σενάρια» για την αποφυγή του υποβιβασμού. Οι νίκες της Καρδίτσας Ιαπωνική και του Αμαρουσίου την Κυριακή δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο τη “μάχη” της παραμονής.

Τόσο ο Κολοσσός όσο και ο Προμηθέας εμπλέκονται μόνο μαθηματικά στην υπόθεση “παραμονή” στη GBL, καθώς αμφότεροι χρειάζονται είτε μία νίκη ακόμη στα επόμενα τρία παιχνίδια τους, είτε να μην νικήσουν μέχρι το φινάλε όλα τα δικά τους παιχνίδια το Μαρούσι και ο Πανιώνιος . Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως θα παίξουν ρόλο πολλαπλές ισοβαθμίες που θα καθοριστούν από τις επόμενες αγωνιστικές.

Η Καρδίτσα με τη νίκη της την 23η αγωνιστική, δείχνει να πήρε προβάδισμα στην κούρσα, καθώς πλέον βρίσκεται μία νίκη πάνω από τις δύο ομάδες που την ακολουθούν, ενώ έχει το πλεονέκτημα σε κάθε διπλή ή τριπλή ισοβαθμία μαζί τους.

Ουσιαστικά οι δύο ομάδες που αυτή τη στιγμή ισοβαθμούν στην 12η θέση, το Μαρούσι και ο Πανιώνιος, είναι βάσει ποσοστών εκείνες που θα παλέψουν μέχρι τέλους για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Το Μαρούσι (ρεκόρ 5-17) έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίες με τους «κυανέρυθρους» ωστόσο έχει ένα παιχνίδι περισσότερο. Την επόμενη αγωνιστική έχει ρεπό, την 25η θα υποδεχθεί τον Κολοσσό ενώ στο φινάλε της κανονικής περιόδου, θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ.

Αντίστοιχα ο Πανιώνιος, παρότι δεν τον ευνοούν οι ισοβαθμίες, έχει δύο παιχνίδι στο γήπεδό του, με τον Ηρακλή και την ΑΕΚ, και την τελευταία αγωνιστική παίζει επίσης στη Θεσσαλονίκη, αλλά στο Αλεξάνδρειο με τον Άρη Betsson. Οι «κυανέρυθροι» επειδή ακριβώς υστερούν στην ισοβαθμία με το Μαρούσι, ψάχνουν μία νίκη παραπάνω από την ομάδα των Β. Προαστίων.

Η 23η αγωνιστική της GBL ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (30.03.026) με το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Telekom Center Athens (19:00).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Κολοσσός – Άρης Betsson 92-96

ΠΑΟΚ – Προμηθέας 100-70

ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74

Καρδίτσα – Πανιώνιος 85-72

Ηρακλής – Μαρούσι 91-72

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 30/3 στις 19:00

Η κατάταξη

1. Ολυμπιακός 20-0

2. Παναθηναϊκός 17-4

3. ΑΕΚ 15-6

4. ΠΑΟΚ 13-7

5. Περιστέρι Betsson 12-9

6. Άρης Betsson 12-7

7. Μύκονος Betsson 8-13

8. Ηρακλής 8-13

9. Κολοσσός H Hotels Collection 7-14

10. Προμηθέας Βίκος Cola 7-14

11. Καρδίτσα Ιαπωνική 6-15

12. Μαρούσι Chery 5-17

13. Πανιώνιος 5-16

Τα επόμενα παιχνίδια για την παραμονή

24η αγωνιστική

Περιστέρι Betsson – Κολοσσός

Πανιώνιος – Ηρακλής

Προμηθέας – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Καρδίτσα Ιαπωνική

Μαρούσι (Ρεπό)

25η αγωνιστική

Μαρούσι – Κολοσσός

Καρδίτσα – Προμηθέας

Πανιώνιος – ΑΕΚ

26η αγωνιστική

ΠΑΟΚ – Μαρούσι

Προμηθέας – Ηρακλής

Άρης Betsson – Πανιώνιος

Κολοσσός – Καρδίτσα Ιαπωνική

Κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων τα κριτήρια είναι τα εξής:

Νίκες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

Διαφορά πόντων στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

Καλύτερη επίθεση συνολικά στο πρωτάθλημα (όχι μόνο στις μεταξύ τους αναμετρήσεις)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τριών, ή παραπάνω ομάδων τα κριτήρια είναι τα εξής:

Βαθμοί στους αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν

Διαφορά πόντων μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν

Καλύτερη επίθεση μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν