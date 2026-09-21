Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοίρασε παπούτσια στους παίκτες και το επιτελείο των Μαϊάμι Χιτ

Σε μία κίνηση που έκανε πάντα στους Μπακς προχώρησε ο «Greek Freak» και στη νέα του ομάδα στο NBA
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ανακοίνωση της ανταλλαγής του στους Χιτ/ (AP Photo/Marta Lavandier)
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να αποχώρησε από τους Μιλγουόκι Μπακς για να συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ, δεν άλλαξε όμως τις συνήθειες που είχε τα τελευταία χρόνια στα «ελάφια».

Στο προπονητικό κέντρο των Μαϊάμι Χιτ έφτασαν δεκάδες κουτιά με παπούτσια από τη σειρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να τα μοιράζει στους νέους του συμπαίκτες στην ομάδα του NBA, αλλά και στους ανθρώπους του επιτελείου.

Ο «Greek Freak» τη φετινή σεζόν στοχεύει με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ να επανέλθει στα πλέι οφ του NBA και έδωσε στους συμπαίκτες του ζευγάρια παπουτσιών της σειράς του, κάτι που βοηθάει στις σχέσεις με τους νέους συναθλητές, αλλά είναι και μία πράξη που συνήθιζε να κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδαίας του καριέρας.

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Αθλητικά
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