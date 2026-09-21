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Η Marca βάφτισε τον Μπάμπη Κωστούλα «Babistuta» για τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με την Μπράιτον

Ο Έλληνας επιθετικός έχει τρελάνει τα διεθνή Μέσα με τις επιδόσεις του τη φετινή σεζόν
Ο Μπάμπης Κωστούλας
Ο Μπάμπης Κωστούλας κάνει το σταυρό του μετά το γκολ επί της Άρσεναλ/ REUTERS/Tony O Brien
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Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει πάρει φανέλα βασικού φέτος στην Μπράιτον και με τις εμφανίσεις του δύσκολα θα τη χάσει, καθώς έχει αναγκάσει μέχρι και τα ισπανικά Μέσα να γράφουν γι’ αυτόν.

Πέρα από την αποθέωση που γνωρίζει στην Αγγλία ο Μπάμπης Κωστούλας, είδε και την Marca να τον βαφτίζει «Babistuta», σε μία ευφάνταστη παραλλαγή του μεγάλου επιθετικού Γκάμπριελ Μπατιστούτα.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, που κλήθηκε στην Εθνική ποδοσφαίρου για το Nations League, τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπράιτον έχει 4 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανωσεις, έχοντας ήδη ξεπεράσει τις περσινές του επιδόσεις.

Στην πρώτη του σεζόν στην Αγγλία είχε 3 γκολ και 1 ασίστ, όμως πλέον είναι έτοιμος και πρωταγωνιστεί από νωρίς με τους «γλάρους», με αρκετές ομάδες να τον έχουν ήδη στα ραντάρ τους.

Στο κείμενο της Marca για τον Έλληνα επιθετικό γίνεται αναφορά και στον πρώην τεχνικό διευθυντή του Ολυμπιακού, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που στον παρελθόν τον είχε χαρακτηρίσει «τέρας της φύσης».

Το αποθεωτικό άρθρο των Ισπανών ολοκληρώνεται με τη φράση «ο Babistuta έχει πάρει φόρα».

Η πρωταγωνιστική του εμφάνιση στην τεράστια νίκη με 3-0 επί της πρωταθλήτριας Άρσεναλ με εντυπωσιακό γκολ και ασίστ ήταν δεδομένα η καλύτερή του εμφάνιση και έφερε νέες αποθεωτικές αναφορές στο πρόσωπό του.

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