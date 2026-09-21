Ο Χρήστος Μανδάς πήρε φανέλα βασικού στη Λάτσιο και την έχει φέρει στην κορυφή της Serie A

Ο Χρήστος Μανδάς στα 25 του κατάφερε να πάρει τη φανέλα του βασικού τερματοφύλακα της Λάτσιο και με τις μυθικές εμφανίσεις θα παραμείνει εκεί για όλη τη σεζόν στη Serie A.

Η Λάτσιο είναι στην κορυφή της Serie A μαζί με τη Ρόμα και την Ίντερ, με τον Χρήστο Μανδά να φέρει τεράστιο μερίδιο της επιτυχίας της ομάδας, όπου με τον Τζενάρο Γκατούζο στο «τιμόνι» δείχνει να βρίσκει την ταυτότητά της.

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Στις πέντε πρώτες αγωνιστικές της Serie A οι Ρωμαίοι έχουν τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία, την ώρα που ο Χρήστος Μανδάς έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του τρεις φορές και έχει δεχθεί μόλις τρία γκολ.

Τα τρία clean sheets τον έχουν τοποθετήσει μαζί με τον Μίλε Σβίλαρ της Ρόμα και τον Ελία Καπρίλε της Κάλιαρι στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ για τη Λάτσιο είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που έχει καταφέρει το συγκεκριμένο επίτευγμα.

Στην τελευταία νίκη της Λάτσιο με 2-0 επί της Βενέτσια, ο Μανδάς χρειάστηκε να αποκρούσει πέναλτι για να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του, σε ένα ματς που συνολικά είχε επτά αποκρούσεις και φυσικά πήρε σπίτι του το βραβείο του MVP.

Ο Έλληνας κίπερ, που δεν θα μπορούσε να λείψει από τι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι ο μόνος τερματοφύλακας στην Ιταλία που έχει αποκρούσει πέναλτι, στις πέντε πρώτες αγωνιστικές.