Επεισόδια στο ντέρμπι ανόδου της Γ’ Εθνικής Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε παίκτης στο κεφάλι μετά από ρίψη αντικειμένων

Επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση Πύργος – Ζάκυνθος για τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2.

Πύργος και Ζάκυνθος παλεύουν για την άνοδο, με την ομάδα της Ηλείας να ανοίγει το σκορ και λίγα λεπτά αργότερα την ομάδα της Ζακύνθου να ισοφαρίζει με πέναλτι.

Κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών, ένα από τα δεκάδες μπουκάλια που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο τραυμάτισε παίκτη στο κεφάλι.

Ο ποδοσφαιριστής έπεσε στο έδαφος και αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο.

Οι διαιτητές αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να διακοπεί οριστικά η αναμέτρηση.