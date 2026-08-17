Η υποδοχή στον Εμμανουήλ Καραλή μετά το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό και το «πάμε να τα πιούμε»

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκλεισε με ιδανικό τρόπο την παρουσία της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού στίβου του Μπέρμιγχαμ, φέρνοντας στην Team Hellas το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ.

Ο Μόντο Ντουπλάντις ζορίστηκε αρκετά από τον Εμμανουήλ Καραλή, κατέρριψε το ρεκόρ αγώνων με άλμα στα 6,15 μ., και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με άλμα στα 6,00 μ..

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Λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων και την παρουσία του στο βάθρο των νικητών, ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στη βάση της ελληνικής αποστολής και χειροκροτήθηκε!

Όσα μέλη της ελληνική;ς αποστολής είχαν παραμείνει στο ξενοδοχείο της Team Hellas, υποδέχθηκαν τον Έλληνα πρωταθλητή και τον χειροκρότησαν για την επιτυχία του, με την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα να του δίνει μια αγκαλιά.

“Έλα Μανόλο, έχει πάρτι μέσα” του φώναζαν μέλη της ελληνικής αποστολής, με τον Καραλή να απαντά “Πάμε να τα πιούμε”!