Ζέλικο Ομπράντοβιτς για Λευτέρη Μαντζούκα: «Αν καταλαβαίνετε εσείς ότι δουλεύει σκληρά, σκεφτείτε εγώ»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10/26, 21:15) για την 3η αγωνιστική της Euroleague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη media day μίλησε για την αναμέτρηση, αλλά και για τον Λευτέρη Μαντζούκα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ «έβγαλε το καπέλο» στον εντυπωσιακό Λευτέρη Μαντζούκα, ενώ μίλησε και για την στήριξη του κόσμου, αλλά και τον πρώην παίκτη του και νυν προπονητή των Ισραηλινών, Όντεντ Κάτας.

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Τα λόγια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Για τη Μακάμπι: «Η Μακάμπι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Παίζει full-court press και αυτό την κάνει πολύ επικίνδυνη. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνας στο πίσω μέρος του γηπέδου».

Για το ροτέισον που κάνει: «Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, ειδικά σε τέτοιες εβδομάδες που έχουμε τρία ματς. Είναι σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε τον χρόνο. Μερικές φορές δεν είναι δυνατό, αλλά χθες μπορούσαμε να το κάνουμε».

Για τον Λευτέρη Μαντζούκα: «Αν καταλαβαίνετε εσείς ότι δουλεύει σκληρά, σκεφτείτε κι εμένα που τον βλέπω όλη μέρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτόν και από τους παίκτες μου. Είναι διαθέσιμοι να παίξουν και να βοηθήσουν την ομάδα».

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Για τη στήριξη του κόσμου: «Είναι πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου. Χθες ζήτησα από τον κόσμο να φωνάξει παραπάνω, όταν είχε χαλαρώσει η ομάδα. Κάποιοι παίκτες χρειάζονται να νιώθουν ενέργεια. Όλοι ξέρουν ότι είναι σημαντικό να είναι εδώ και να υποστηρίζουν την ομάδα. Οι παίκτες θέλουν να νιώθουν υποστήριξη».

Για τον Όντεντ Κάτας: «Έχω πολλούς παίκτες που έχω προπονήσει και είναι πλέον προπονητές. Ο Κάτας είναι καλός προπονητής και χαίρομαι γι’ αυτόν».