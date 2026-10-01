Παναθηναϊκός: Οι Βισέντε Ταμπόρδα και Σωτήρης Κοντούρης ανεβάζουν στροφές ενόψει Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός στο διάλειμμα των Εθνικών ομάδων συνεχίζει να δουλεύει για την επανέναρξη της Super League και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (11/10/26, 21:00), για το οποίο οι Ταμπόρδα και Κοντούρης δηλώνουν παρών.

Οι Βισέντε Ταμπόρδα και Σωτήρης Κοντούρης βρίσκονται σε περίοδο αποθεραπείας για να ξεπεράσουν τους τραυματισμούς τους και να επιστρέψουν άμεσα στη δράση για τον Παναθηναϊκό και αυτό εκτός απροόπτου θα γίνει για το σπουδαίο ματς με τον Ολυμπιακό.

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Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ανεβάζει ρυθμούς και αν όλα πάνε καλά στον πράσινο προγραμματισμό τότε θα ενσωματωθεί στις ομαδικές προπονήσεις τη Δευτέρα (05/10/26).

Η περίπτωση του Κοντούρη είναι πιο οριακή, όμως πιθανότατα την Πέμπτη (08/10/26) ή την Παρασκευή (09/10/26) θα προπονηθεί κανονικά και θα είναι στο χέρι του Νίστρουπ αν θα τον καλέσει στην αποστολή για το ντέρμπι «αιωνίων».

Το πρόγραμμα της προπόνησης (01/10/26) ξεκίνησε με προθέρμανση και στη συνέχεια με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, με έμφαση στην ακρίβεια και στην ταχύτητα των μεταβιβάσεων. Η ένταση ανέβηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με τους ποδοσφαιριστές να δουλεύουν σε υψηλό τέμπο.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε μικρούς χώρους, όπου ζητήθηκαν γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, συνεχής κίνηση και πίεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ταχύτητα σκέψης και εκτέλεσης, καθώς και στη διατήρηση υψηλής έντασης καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης.