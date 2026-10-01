Αθλητικά

Τέλος ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος από τη Ρίο Άβε

Ο Έλληνας προπονητής έλυσε τη συνεργασία του μετά από σχεδόν 1.5 χρόνο στον πάγκο της πορτογαλικής ομάδας
Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος
Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος σε ματς της Ρίο Άβε/ EPA
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Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Ρίο Άβε με το σύλλογο να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους.

Η Ρίο Άβε ευχαρίστησε τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο για την παρουσία του στον πάγκο της ομάδας τους τελευταίους 15 μήνες, στους οποίους σε 41 ματς μέτρησε 9 νίκες, 12 ισοπαλίες και 20 ήττες.

Το κακό ξεκίνημα της φετινής σεζόν με 1 νίκη, 1 ισοπαλία και 5 ήττες πλήρωσε ο Έλληνας τεχνικός, με τη Ρίο Άβε να βρίσκεται στην 16η θέση του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της Ρίο Άβε

«Η Ρίο Άβε ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο για τη λύση της σύμβασης που συνέδεε τον προπονητή με τον σύλλογο.

Ευχαριστούμε και καλή τύχη, κύριε Σωτήρη».

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Αθλητικά
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