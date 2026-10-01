Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Σοφοκλής Πιλάβιος επέστρεψε στο τριφύλλι σε ρόλο προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου

Ο Σοφοκλής Πιλάβιος είναι η τελευταία προσθήκη στην πράσινη διοίκηση – Ποιος ο ρόλος του πρώην προέδρου της ΕΠΟ
Ο Σοφοκλής Πιλάβιος
Ο Σοφοκλής Πιλάβιος/ EUROKINISSI
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Ο Σοφοκλής Πιλάβιος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από αρκετά χρόνια και πλέον θα έχει ρόλο προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει τελειώσει εδώ και λίγο καιρό τις μεταγραφές του εντός του αγωνιστικού χώρου, προχώρησε όμως σε μία διοικητική προσθήκη με τον Σοφοκλή Πιλάβιο να αναλαμβάνει χρέη προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου στα μη ποδοσφαιρικά ζητήματα.

Για τα αμιγώς ποδοσφαιρικά θέματα ασχολείται αποκλειστικά ο Φράνκο Μπαλντίνι, με στόχο να ενώνει τη διοίκηση με το επιτελείο των πρασίνων.

Ο Σοφοκλής Πιλάβιος είναι νομικός εξειδικευμένος στο χώρο του αθλητισμού και έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με τους πράσινους, μιας και την τετραετία 2000 – 2004 ήταν νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ. Έχει διατελέσει και πρόεδρος της ΕΠΟ από το 2009 έως το 2012.

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