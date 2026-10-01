Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός αλλάζει το χλοοτάπητα στο ΟΑΚΑ μέσα σε 72 ώρες

Εργασίες non stop στο ΟΑΚΑ για την άμεση ολοκλήρωση του πλάνου αναβάθμισης του αγωνιστικού χώρου
ΟΑΚΑ
Ο αγωνιστικός χώρος του ΟΑΚΑ σε ματς του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες δίνει τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να προχωρήσει σε αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο ΟΑΚΑ και μάλιστα, αυτό αναμένεται να συμβεί σε μόλις 72 ώρες.

Ο Παναθηναϊκός περίμενε και την προγραμματισμένη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, για να προχωρήσει στη συνέχεια στις απαραίτητες εργασίες για την τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο.

Για το λόγο αυτό, είχαν ήδη καλλιεργηθεί 8.000 τ.μ. φυσικού χλοοτάπητα Poa pratensis στην Ολλανδία, ο οποίος και είχε ήδη συμφωνηθεί να έρθει στην Αθήνα με 22 φορτηγά-ψυγεία. Θα τοποθετηθεί δε, σε μεγάλα ρολά διαστάσεων 2,4 × 15 μέτρων και πάχους 35-40 χιλιοστών, με κάθε τεμάχιο να καλύπτει 36 τετραγωνικά μέτρα, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των ενώσεων σε σχέση με τα συμβατικά ρολά.

Επιπλέον, τριάντα εργαζόμενοι ανέλαβαν να βγάλουν εις πέρας 24ωρες βάρδιες, ώστε να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του χλοοτάπητα του ΟΑΚΑ, μέσα σε συνολικά 72 ώρες, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος για την επανέναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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Αθλητικά
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