Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μηνύει αεροπορική εταιρία για παράνομη εκμετάλλευση της κοτσίδας του

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και οι εκπρόσωποί του κατέθεσαν μήνυση κατά της αεροπορικής εταιρίας Norwegian Air, καθώς αυτή χρησιμοποίησε την κοτσίδα του για διαφήμιση, χωρίς την άδειά του.
Η συγκεκριμένη εταιρία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της Σκανδιναβίας και δεδομένα η χρήση της κοτσίδας του Έρλινγκ Χάαλαντ για προώθησή της θα της κοστίσει κάτι παραπάνω, μιας και ο Νορβηγός έγινε γνωστό ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά για το περιστατικό.
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Η κοτσίδα του Χάαλαντ είχε ντύσει ένα αεροπλάνο της εταιρίας με τη λεζάντα να αναφέρει «δε φαινόμασταν ποτέ πιο Νορβηγοί». Τις ημέρες που έγινε η συγκεκριμένη ανάρτηση εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρίας είχαν ταξιδέψει στο Λονδίνο για ένα στοίχημα που ήθελαν να κλείσουν με την British Airways σχετικά με το ματς της Νορβήγιας με την Αγγλία για το Μουντιάλ.
Το στοίχημα που είχαν βάλει οι δύο αεροπορικές προέβλεπε ότι ο ηττημένος του αγώνα θα άλλαζε το λογότυπο για 24 ώρες στα social media.
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εκ μέρους της York Promotions Ltd. και του Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ έχουμε καταθέσει αγωγή κατά της Norwegian Air Shuttle ASA. Η υπόθεση αφορά την παράνομη χρήση του εμπορικού σήματος του Χάαλαντ από τη Norwegian στην προώθηση αεροπορικών εισιτηρίων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου», τόνισε ο δικηγόρος του Έρλινγκ Χάαλαντ.
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Και η εταιρία επιβεβαίωσε ότι έχει δεχτεί μήνυση από την πλευρά του Νορβηγού εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της.
«Είναι αλήθεια ότι λάβαμε μια αγωγή την οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Όπως σχεδόν ολόκληρη η Νορβηγία, συμμετείχαμε στην εμψύχωση της εθνικής ομάδας αυτό το καλοκαίρι μέσα από ελάχιστες αυθόρμητες αναρτήσεις που βασίζονταν σε τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Είναι κρίμα που οι επευφημίες απαντήθηκαν με μήνυση, αλλά ελπίζουμε σε έναν λογικό διάλογο ώστε να μας επιτραπεί και στο μέλλον να εμψυχώνουμε τους κοινούς αθλητικούς μας ήρωες».
Μπορεί πλέον ο Χάαλαντ να έχει κουρέψει την χαρακτηριστική του κοτσίδα, όμως αυτό δεν επηρέασε την απόφασή του να κινηθεί νομικά κατά της αεροπορικής εταιρίας της χώρας του.