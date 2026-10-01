Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μηνύει αεροπορική εταιρία για παράνομη εκμετάλλευση της κοτσίδας του

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και οι εκπρόσωποί του κατέθεσαν μήνυση κατά της αεροπορικής εταιρίας Norwegian Air, καθώς αυτή χρησιμοποίησε την κοτσίδα του για διαφήμιση, χωρίς την άδειά του.

Η συγκεκριμένη εταιρία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της Σκανδιναβίας και δεδομένα η χρήση της κοτσίδας του Έρλινγκ Χάαλαντ για προώθησή της θα της κοστίσει κάτι παραπάνω, μιας και ο Νορβηγός έγινε γνωστό ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά για το περιστατικό.

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Η κοτσίδα του Χάαλαντ είχε ντύσει ένα αεροπλάνο της εταιρίας με τη λεζάντα να αναφέρει «δε φαινόμασταν ποτέ πιο Νορβηγοί». Τις ημέρες που έγινε η συγκεκριμένη ανάρτηση εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρίας είχαν ταξιδέψει στο Λονδίνο για ένα στοίχημα που ήθελαν να κλείσουν με την British Airways σχετικά με το ματς της Νορβήγιας με την Αγγλία για το Μουντιάλ.

Το στοίχημα που είχαν βάλει οι δύο αεροπορικές προέβλεπε ότι ο ηττημένος του αγώνα θα άλλαζε το λογότυπο για 24 ώρες στα social media.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εκ μέρους της York Promotions Ltd. και του Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ έχουμε καταθέσει αγωγή κατά της Norwegian Air Shuttle ASA. Η υπόθεση αφορά την παράνομη χρήση του εμπορικού σήματος του Χάαλαντ από τη Norwegian στην προώθηση αεροπορικών εισιτηρίων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου», τόνισε ο δικηγόρος του Έρλινγκ Χάαλαντ.