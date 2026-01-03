Η υψωμένη γροθιά του Βαγγέλη Μαρινάκη και οι πανηγυρισμοί των παικτών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Betsson Super Cup

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 3-0 κόντρα στον ΟΦΗ και κατέκτησε το Betsson Super Cup για πέμπτη φορά στην ιστορία του. Οι παίκτες και ο Βαγγέλης Μαρινάκης πανηγύρισαν με τον κόσμο.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ύψωσε τη γροθιά του για να πανηγυρίσει τον τίτλο του Ολυμπιακού και χαιρέτησε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, την ίδια ώρα που ο Καλογερόπουλος οργάνωνε το γλέντι ανάμεσα στους παίκτες και τους φιλάθλους των ερυθρολεύκων.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού γιόρτασαν έξαλλα την πρώτη τους νίκη για το 2026, η οποία έφερε και τρόπαιο στον Πειραιά, με τον MVP Καλογερόπουλο να είναι ο πρωταγωνιστής και του αγώνα, αλλά και των πανηγυρισμών.