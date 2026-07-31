Αθλητικά

Η Ζαλγκίρις ευχήθηκε στον Σιλβέν Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό: «Τουλάχιστον είναι μία άλλη ομάδα με πράσινα και άσπρα»

Η ανάρτηση της Ζαλγκίρις μετά την ανακοίνωση του Γάλλου γκαρντ από τον Παναθηναϊκό
Ο Φρανσίσκο
Ο Φρανσίσκο σε Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποχώρησε από τη Ζαλγκίρις μετά από μία τρομερή διετία στη Λιθουανία και θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, με την ομάδα του Κάουνας να του εύχεται για το νέο “κεφάλαιο” στην καριέρα του.

Παρότι είχε αρχικά συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα μετακομίσει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό και μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η Ζαλγκίρις έκανε σχετική ανάρτηση στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, οι Λιθουανοί έγραψαν το εξής: “Τουλάχιστον είναι μία άλλη ομάδα με πράσινα και άσπρα. Καλή τύχη, Σίσκο”, επισημαίνοντας έτσι το γεγονός ότι ο Φρανσίσκο θα φοράει φανέλα με τα ίδια χρώματα και τη νέα σεζόν.

Το πράσινο και το άσπρο συνδέει τον Παναθηναϊκό με τη Ζαλγκίρις.

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