Η Ζαλγκίρις ευχήθηκε στον Σιλβέν Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό: «Τουλάχιστον είναι μία άλλη ομάδα με πράσινα και άσπρα»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποχώρησε από τη Ζαλγκίρις μετά από μία τρομερή διετία στη Λιθουανία και θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, με την ομάδα του Κάουνας να του εύχεται για το νέο “κεφάλαιο” στην καριέρα του.

Παρότι είχε αρχικά συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα μετακομίσει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό και μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η Ζαλγκίρις έκανε σχετική ανάρτηση στα social media.

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Πιο συγκεκριμένα, οι Λιθουανοί έγραψαν το εξής: “Τουλάχιστον είναι μία άλλη ομάδα με πράσινα και άσπρα. Καλή τύχη, Σίσκο”, επισημαίνοντας έτσι το γεγονός ότι ο Φρανσίσκο θα φοράει φανέλα με τα ίδια χρώματα και τη νέα σεζόν.

At least it’s another green & white team.



Best of luck, Cisco 💚 https://t.co/NX3hdzlH8L — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 30, 2026

Το πράσινο και το άσπρο συνδέει τον Παναθηναϊκό με τη Ζαλγκίρις.