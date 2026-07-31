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Αθλητικά

Πέθανε ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, θρήνος στον ΠΑΣ Γιάννινα

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ομάδα της Ηπείρου
Πέθανε ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, θρήνος στον ΠΑΣ Γιάννινα
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Στο πένθος έχει βυθιστεί ο ΠΑΣ Γιάννινα, μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος και είχε “υπηρετήσει” την ομάδα και από τη θέση του προέδρου.

Αποτελώντας εμβληματική φυσιογνωμία του ιστορικού Συνδέσμου Φιλάθλων του ΠΑΣ Γιάννινα, ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος υπήρξε για χρόνια και παράγοντάς του, με το θάνατό του να “παγώνει” τον “Άγιαξ της Ηπείρου”.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα

«Η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα αποχαιρετά τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο, έναν σπουδαίο διοικητικό παράγοντα που συνέδεσε την πορεία του με μεγάλες στιγμές της αγαπημένης μας ομάδας.

Υπηρέτησε τον ΠΑΣ Γιάννινα από τη θέση του Προέδρου και εκείνη του προέδρου του ιστορικού Συνδέσμου Φιλάθλων, πάντα με αφοσίωση και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα.

Η Διοικούσα Επιτροπή εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

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