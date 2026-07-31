Αθλητικά

Καυγάς στη Λίβερπουλ για το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το πέταξε στο χορτάρι ο Κώστας Τσιμίκας

Άσχημη εικόνα στο τέλος του φιλικού αγώνα της Λίβερπουλ με τη Ρέξαμ
Ο Κώστας Τσιμίκας
Ο Κώστας Τσιμίκας στο παιχνίδι με τη Ρέξαμ / Reuters (Photo by Marty Jean-Louis/Sipa USA)
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Ο Κώστας Τσιμίκας φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη Λίβερπουλ, αλλά το γεγονός οδήγησε σε έναν απίστευτο καυγά μετά το τέλος του φιλικού αγώνα με τη Ρέξαμ στο Yankee Stadium.

Αρχηγός για τη Λίβερπουλ ξεκίνησε στο ματς ο Ντόμινικ Σαμποσλάι και μόλις έγινε αλλαγή στο παιχνίδι με τη Ρέξαμ, έδωσε το περιβραχιόνιο στον Κώστα Τσιμίκα, κάτι που όμως φαίνεται ότι ενόχλησε τον Κέρτις Τζόουνς.

Έχοντας ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Λίβερπουλ, ο Κέρτις Τζόουνς φαίνεται ότι ήθελε να φορέσει ο ίδιος το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ενοχλήθηκε από την κίνηση του συμπαίκτη του, με αποτέλεσμα οι τρεις τους να έχουν μία έντονη “αντιδικία” στο φινάλε του αγώνα.

Ο Έλληνας μπακ πέταξε μάλιστα σε κάποια φάση το περιβραχιόνιο του αρχηγού εκνευρισμένος στο χορτάρι, ενώ ο Σαμποσλάι προσπάθησε για αρκετή ώρα να ηρεμήσει τον Άγγλο ποδοσφαιριστή.

Η εικόνα έγινε φυσικά viral στην Αγγλία, με πολλούς να επισημαίνουν ότι “χάλασε” την εικόνα σε ένα φιλικό παιχνίδι.

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