Καυγάς στη Λίβερπουλ για το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το πέταξε στο χορτάρι ο Κώστας Τσιμίκας

Ο Κώστας Τσιμίκας φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη Λίβερπουλ, αλλά το γεγονός οδήγησε σε έναν απίστευτο καυγά μετά το τέλος του φιλικού αγώνα με τη Ρέξαμ στο Yankee Stadium.

Αρχηγός για τη Λίβερπουλ ξεκίνησε στο ματς ο Ντόμινικ Σαμποσλάι και μόλις έγινε αλλαγή στο παιχνίδι με τη Ρέξαμ, έδωσε το περιβραχιόνιο στον Κώστα Τσιμίκα, κάτι που όμως φαίνεται ότι ενόχλησε τον Κέρτις Τζόουνς.

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Έχοντας ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Λίβερπουλ, ο Κέρτις Τζόουνς φαίνεται ότι ήθελε να φορέσει ο ίδιος το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ενοχλήθηκε από την κίνηση του συμπαίκτη του, με αποτέλεσμα οι τρεις τους να έχουν μία έντονη “αντιδικία” στο φινάλε του αγώνα.

Ο Έλληνας μπακ πέταξε μάλιστα σε κάποια φάση το περιβραχιόνιο του αρχηγού εκνευρισμένος στο χορτάρι, ενώ ο Σαμποσλάι προσπάθησε για αρκετή ώρα να ηρεμήσει τον Άγγλο ποδοσφαιριστή.

So it was because Dominik Szoboszlai handed the armband to Tsimikas? pic.twitter.com/or10HOLzBK — Stunner (@Stunner_Lfc) July 31, 2026

The full story of Szoboszlai and Jones’ post-match argument. pic.twitter.com/I6tGeksjd9 — Jason·11 (@JasonYNWA0830) July 30, 2026

Η εικόνα έγινε φυσικά viral στην Αγγλία, με πολλούς να επισημαίνουν ότι “χάλασε” την εικόνα σε ένα φιλικό παιχνίδι.