ΟΑΚΑ: Εργασίες αναβάθμισης και νέο σύστημα LED στο γήπεδο που θα χρησιμοποιεί φέτος ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα στη σεζόν στο ΟΑΚΑ, με την πρόκριση επί της Πάκσι στο Conference League, αλλά οι εργασίες στο ΟΑΚΑ συνεχίζονται, για την αναβάθμιση του γηπέδου, που θα χρησιμοποιήσει ως μοναδική έδρα της φετινή αγωνιστική περίοδο το “τριφύλλι”.

Στο επίκεντρο των εργασιών στο γηπέδου του Παναθηναϊκού, βρίσκεται το εμβληματικό στέγαστρο του ΟΑΚΑ και η ολοκλήρωση της εγκατάστασης νέου αγωνιστικού φωτισμού τεχνολογίας LED. Πρόκειται για δύο έργα υψηλής τεχνικής πολυπλοκότητας και στρατηγικής σημασίας, τα οποία ενισχύουν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ενεργειακή απόδοση της μεγαλύτερης δημόσιας αθλητικής εγκατάστασης της χώρας, στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος αναβάθμισης των υποδομών του ΟΑΚΑ.

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Ειδικότερα, ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πολυκαρβονικών επικαλύψεων στο στέγαστρο, στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα σύνθετου τεχνικού έργου που περιλαμβάνει την πλήρη αντικατάσταση περίπου 23.000 τ.μ. υλικών με νέα πάνελ υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένα για διάρκεια ζωής άνω των τριών δεκαετιών και αυξημένη αντοχή στις καιρικές και μηχανικές καταπονήσεις.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του αγωνιστικού φωτισμού του Κεντρικού Σταδίου με νέο σύστημα LED τελευταίας γενιάς, το οποίο προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αναβαθμισμένες φωτοτεχνικές επιδόσεις και πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών και των σύγχρονων τηλεοπτικών μεταδόσεων.

Σύμφωνα με το ΟΑΚΑ, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν μέρος του συνολικού επενδυτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού των υποδομών, με στόχο την παράταση του κύκλου ζωής των εμβληματικών κατασκευών και τη μετατροπή του συγκροτήματος σε μία σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση διεθνών προδιαγραφών.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ