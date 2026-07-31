Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έγινε ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ στην Ευρώπη

Άφησε πίσω του τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη των 30 γκολ και τον Ντέμη Νικολαΐδη των 26 γκολ
Βαγγέλης Παυλίδης
Ο Βαγγέλης Παυλίδης μετά από γκολ του / REUTERS/Rodrigo Antunes
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεκίνησε εντυπωσιακά και τη νέα σεζόν με την Μπενφίκα και μετά τα 4 γκολ του κόντρα στη Σεν Γκάλεν, έγινε ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ όλων των εποχών στις ευρωπαϊκές διοργάνωσης.

Μετά το “καρέ” του στο Μπενφίκα – Σεν Γκάλεν, ο Βαγγέλης Παυλίδης έφθασε τα 31 γκολ στην Ευρώπη, αφήνοντας πίσω του στη λίστα με τους πρώτους σκόρερ στην ιστορία της Ελλάδας, τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη, που είχε 30 με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.

Τρίτος είναι ο Ντέμης Νικολαϊδης με 26 γκολ με την ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ τέταρτος είναι ο Δημήτρης Σαραβάκος με 25 γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δε, είναι και ο πρώτος Έλληνας που πετυχαίνει τέσσερα γκολ σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, μετά τον Ντέμη Νικολαΐδη, που είχε κάνει το ίδιο κόντρα στην Χερφόλγκε το 2000.

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Αθλητικά
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