FIFA: «Το άθλημα που λατρεύει ο κόσμος δεν θα αλλάξει»

Η FIFA προκάλεσε “σεισμό” στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με το πλάνο της για την είσοδο επενδυτών στη διοργάνωση του Μουντιάλ, με πλήθος σφοδρών αντιδράσεων, από την UEFA και ομοσπονδίες της Ευρώπης και όχι μόνο.

Μετά το “κύμα” αντιδράσεων εναντίον της όμως, η FIFA προσπάθησε να “κατευνάσει” τα πνεύματα, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος δεν είναι η πώληση του Μουντιάλ, αλλά η αύξηση των εσόδων για τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Από την παγκόσμια ομοσπονδία συνεχίζουν να υποστηρίζουν μάλιστα, ότι τίποτα δεν θα αλλάξει στην ίδια τη διοργάνωση, απλώς θα εκμεταλλευτούν κάποιες ευκαιρίες για επιπλέον χρήματα που θα βοηθήσουν -μεταξύ άλλων- τους νέους ποδοσφαιριστές και το ποδόσφαιρο γυναικών.

Πιο συγκεκριμένα η FIFA ανέφερε για το πλάνο της τα εξής: «Θα βοηθήσει να εκμεταλλευτούν μέσω των εμπορικών δικαιωμάτων, ευκαιρίες που μέχρι πρότινος περνούν ανεκμετάλλευτες και απαρατήρητες. Το άθλημα που λατρεύει και παρακολουθεί ο κόσμος, δεν θ’ αλλάξει.

Και μάλιστα, με τα νέα έσοδα, θα υπάρξουν επενδύσεις στη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων, στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών που ψάχνουν τον δρόμο τους, ενώ θα στηριχθεί και το ποδόσφαιρο γυναικών»