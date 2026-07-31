Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Τομ Λουσέ από τη Νις

Μετά την πρόκριση επί της Ντινάμο Κιέβου στο Europa League, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και με την ενίσχυση του ρόστερ του, αφού έφθασε σε καταρχήν συμφωνία με τη γαλλική Νις για τον Τομ Λουσέ.

Ο ΠΑΟΚ ήθελε να προσφέρει στον Αλέσι Λίσι μία ακόμη λύση στα χαφ και έκλεισε τον 22χρονο Γάλλο μέσο από τη Νις, με την οποία είχε την περασμένη σεζόν 42 συμμετοχές με 2 γκολ, αγωνιζόμενος σε όλες τις θέσεις πίσω από τους επιθετικούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απομένουν λοιπόν λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή και να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, ο νεαρός μεσοεπιθετικός, ώστε να υπογράψει στη νέα του ομάδα και να τεθεί στη διάθεση του Λίσι.

Ο Λουσέ θα ενσωματωθεί στη συνέχεια στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.